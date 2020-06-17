عبارات تشجيعية للأطفال

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:56 صباحاً - يحتاج الأطفال والمراهقون الى سماع بعض الأقوال التي تبث في نفوسهم الطمأنينة، روح التعاون والعزيمة، ولذلك فأنت بحاجة هذه الأقوال مناسبة للطفل ما بين عمر 9 و16 أقدمها لك بحكم كوني خبيرة تربية أطفال، فقوليها لطفلك وفقاً للحالة التي يمر بها، ويمكن لهذه الكلمات والعبارات أن تعدل من تفكير طفلك، وكذلك تشجعه وتبث الثقة في نفسه، فلا تترددي أن تجعليها من قاموسك اليومي، وتعرفي عليها معنا كالأتي.
عبارات تشجيعية للحث على التفاهم والتعاون،
- كن متعاطفاً مع غيرك، فأنت لا تعلم ظروفه ومشاعره.
- أمران مهمان فلا تنساهما، النزاهة والاحترام.
عبارات لتهدئة حالات الغضب عند النقاش
- العقول الجيدة، تناقش الأفكار.
- كلماتك مؤثرة في غيرك، فاخترها بحكمة.
عبارات للتشجيع
-النجاحات الباهرة تحتاج لوقت، فامنحها وقتك واجتهد.
- إن لم تخطو للأمام فستبقى في مكانك.
عبارات تقال عند الشعور بالإحباط
- إن لم تطلب، فلن تحصل على ما تريد.
- ما يحزنك اليوم لن يدوم فلا تقلق كثيراً.
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