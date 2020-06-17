شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أقل عدد إصابات بكورونا لأول مرة 30 أبريل والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 7843 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه أول مرة تسجل فيها روسيا حالات أقل من 8000 حالة منذ الأول من مايو الماضي. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 553301 حالة. Advertisements وأضافت بلومبرج أن 8ر31% من حالات الإصابة لم تظهر عليها أعراض. وجرى تسجيل 194 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 7478 حالة. وبلغ إجمالي حالات التعافي 304342 حالة. وسجلت العاصمة الروسية 1065 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أدنى حصيلة إصابة يومية تسجلها موسكو منذ 11 أبريل الماضي.

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