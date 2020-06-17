صحة ورشاقة

الصحة العالمية تحتفي بنتائج دراسة بريطانية عن علاج لكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 17 يونيو 2020

رحبت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بنتائج أولية لدراسة بريطانية حول عقار لمكافحة فيروس ووصفتها بأنها "نجاح كبير".

 

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في إعلان مساء الثلاثاء إن العقار المسمى "ديكساميثازون" هو أول دواء يظهر أنه يقلل معدل وفيات كورونا من الذين هم بحاجة إلى دعم الأكسجين أو التنفس الاصطناعي.

 

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وأضاف: "هذا نبأ عظيم وأهنئ حكومة المملكة المتحدة وجامعة أوكسفورد والكثير من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين شاركوا في هذا النجاح العلمي الكبير المنقذ للحياة".

 

وأفاد باحثون بريطانيون ، الثلاثاء، بأن اختبارات أجريت على 2104 مرضى أظهرت أن الجرعات المنخفضة من الدواء تخفض الوفيات بنسبة الثلث بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي والخمس بين أولئك الذين يتلقون الأكسجين.

 

ووصف الباحثون النتائج بأنها "نجاح كبير" سينقذ الأرواح.

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