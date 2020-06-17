شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء تتسبب في زيادة الوزن أثناء اتباع الحمية الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نصح عدد من الأطباء بتجنب 4 عادات غذائية أثناء اتباع الحمية الغذائية للوصول إلى الوزن المثالي.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، حذر موقع “ويب إم دي” الأمريكي من أن بعض العادات الخاطئة ربما يكون لها آثار عكسية ، مشيرا إلى أهمية اتباع نظام منضبط لخسارة الوزن دون التأثير على حجم الفيتامينات والمعادن، التي يحتاجها الجسم.

مشروبات التخسيس

تعد مشروبات التخسيس من أشهر طرق خسارة الوزن، ويطلق عليها “الديتوكس”، لكن الاعتماد عليها وإهمال تناول أطعمة أخرى، قد يسبب العديد من الأضرار نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن من الجسم.

ويتم تحضير مشروبات “الديتوكس” عن طريق خلط الأعشاب الطبيعة أو الخضروات أو الفاكهة مع مكونات المياه بهدف تنشيط الوظائف الحيوية في الجسم وتوفير الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

Advertisements

الصودا الدايت

تحتوي الصودا الدايت على نسب مرتفعة من المحليات الصناعية، ورغم أنها منخفضة السعرات حرارية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يتسبب في زيادة الوزن، لأنها تزيد الشعور بالجوع وبالتالي زيادة حاجة الجسم للطعام.

الكربوهيدرات

عندما يمتنع الشخص عن تناول الكربوهيدرات بشكل نهائي ربما تحدث نتائج عكسية، لأن الجسم يعتمد عليها في الحصول على الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، ومع الانقطاع عنها من المؤكد أنك ستشعر بالهبوط والتعب والحاجة إلى تناول المزيد من الأطعمة التي قد تساهم في زيادة الوزن.

المكملات الغذائية

في بعض الحالات يتم الاعتماد على تناول المكملات الغذائية باعتبارها مصدرا للفيتامينات والمعادن، التي يفقدها الجسم خلال الحمية الغذائية، لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في تناولها لأنها تسبب أضرارا صحية بالغة على جسم الإنسان.