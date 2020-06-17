كورونا حول العالم.. وضع بكين "خطير جدا" واحتواء بعيد المنال في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من الإجراءات الاحترازية حول العالم لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فإن العدوى ما زالت تصيب كثيرين حول العالم، لأسباب عدة أبرزها عدم الالتزام بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.



وحسب منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، فإن إجمالي الإصابات حول العالم، بلغ 8 ملايين و274 ألفا و598 إصابة، فيما سجل العالم 446 ألفا و390 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 43 مليون متعاف، وذلك حتى الساعة 8 من صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش.

اختراق علمي

وأشادت منظمة الصحة العالمية بتحقيق "اختراق علمي" بعدما أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواء من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بفيروس كورونا يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان:" إنه أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفسون بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف "هذا نبأ سارّ وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح".





قلق صيني

سجلت العاصمة الصينية بكين موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد، ووصفت السلطات في الصين الوضع في بكين بأنه "خطير جداً"، حيث أصيب 137 شخصاً بالفيروس منذ الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية التي يعيش فيها 21 مليون نسمة.

ودفع هذا الارتفاع في عدد الإصابات التي تتمحور حول سوق شينفادي الكبير، جنوب العاصمة، السلطات الملاحية إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية من وإلى مطارات بكين، كما أغلقت المدارس منذ الثلاثاء وحثت السلطات سكان العاصمة على تأجيل السفر غير الضروري.





بريطانيا



يواصل فيروس كورونا في توسعه في بريطانيا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 299600، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في بريطانيا بلغ 42054، بينما تعافى 1293 .

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يذكر أنه مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا.





رقما قياسيا في البرازيل

وسجلت البرازيل رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بواقع 34918 إصابة، الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه كبار المسؤولين عن جهود مكافحة الوباء.

والبرازيل هي ثاني أكبر بؤرة في العالم لتفشي فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، وتقترب سريعا من حاجز المليون حالة، غير أن خبراء يقولون إن الرقم الحقيقي أعلى على الأرجح بسبب عدم انتظام عمليات الفحص.





وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنه تم أيضا تسجيل 1282 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يتسبب فيه فيروس كورونا وذلك منذ آخر إحصائية سجلت، الإثنين، لترتفع بذلك حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 45241.

وأكدت مديرة منظمة الصحة في الأمريكتين كاريسا إتيينه إن البرازيل مبعث قلق كبير.

وأضافت أن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يمثل نحو ربع إصابات كورونا في الأمريكيتين والبالغ عددها أربعة ملايين وأيضا زهاء ربع الوفيات، قائلة "لا نرى أن انتشار (المرض) يتباطأ في البرازيل".





الهند.. احتواء بعيد المنال

وفي الهند، سجلت حصيلة جديدة نشرت الأربعاء، خاصة في مومباي، 11903 وفاة، بزيادة 2000 وفاة عن اليوم السابق، واعتبرت "الصحة العالمية" أن احتواء الوباء لا يزال بعيد المنال في البلد الذي رُفعت فيه إجراءات العزل في أوائل يونيو الجاري.



