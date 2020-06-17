من أكثر مشكلات العيون انتشارا في العالم هو جفاف العين والمقصود به فقدان الدموع مما يتسبب في فقدان الرطوبة المطلوبة للعين، مما ينتج عنه الجفاف ويصاحبه حرقة ووخز بسيط بالعين، وجفاف العين يكون ناتجا عن الكثير من الأسباب، ومنها المكوث أمام شاشات الحاسوب أو التلفاز لفترات طويلة إضافة إلى بعض الأسباب الصحية، وفيما يلي أسباب جفاف العين وأعراضه.





أعراض جفاف العين:

الشعور بالوخز في العين.

وجود حرقة مستمرة.

الإحمرار والشعور بالألم.

الإصابة بالحكة المستمرة.

الصعوبة في وضع العدسات اللاصقة بالعين.

وجود إفرازات حول العين وتكون على شكل خيوط.

ضبابية الرؤية في بعض الأحيان.

التعب والإجهاد بالعين.

عند استخدام الحاسوب أو الهاتف الذكي تصاب العين بالإرهاق الشديد.





أسباب جفاف العين:

وجود مشكلة بوظائف الدموع:

الدموع هي التي تقي من الإصابة بجفاف العين، وعند إصابة أحد مكونات الدموع بمشكلة فهذا يضر بصحة العين، وذكر موقع ويب طب أن الدموع تحتوي على الماء والذي يتم إنتاجه بواسطة الغدد الدمعية، والدهون التي تساعد على تبخر الدموع والتقليل من احتكاك الجفون وأي خلل في هذه الدهون يتسبب في حدوث التهاب بالجفون وجفاف العين، فضلا على أن الدموع تحتوي على البروتينات ( جليكوبروتينات) وهي التي تنتجها خلايا الملتحمة، وتعتبر هامة للتماسك بين الدموع وسطح العين والخلل بها يؤدي أيضا إلى الجفاف.

قلة الرمش:

يؤدي قلة الرمش إلى الإصابة بالجفاف في العين وهذا عند التركيز في شيء معين يتسبب في عدم الرمش بالشكل الطبيعي، ومن أسباب قلة الرمش الجلوس أمام الحاسوب والتلفاز لفترات طويلة جدا أو عند قيادة السيارة.

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انخفاض حساسية القرنية:

القرنية تحتوي على الألياف العصبية الحسية والتي تكون المسؤولة عن نقل المعلومات الحسية إلى جذع المخ، مما يعزز غدد الدموع والجفون، والأنخفاض بحساسية القرنية يؤدي إلى قلة إفراز الدموع وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث جفاف العين.





العدسات اللاصقة:

الإفراط في الإستخدام المتكرر للعدسات اللاصقة يؤثر على القرنية، حيث أنها تقلل من وصول الدموع إليها وانخفاض وصول الأكسجين إلى القرنية مما يصيب العين بالجفاف.

أنواع من العقاقير:

يوجد أنواع من الأدوية والعقاقير التي تتسبب في حدوث جفاف العين، ومنها الأدوية المضادة للهيستامين ومدرات البول ومضادات الإكتئاب وأدوية منع الحمل، وبعض المسكنات وأدوية النوم، حيث أنها تحتوي على بعض المكونات التي تتسبب في قلة الدموع والجفاف.

التغيرات الهرمونية:

تعتبر التغيرات الهرمونية لدى النساء وخاصة بعد انقطاع الطمث من مسببات جفاف العين، وهذا نظرا للتغير في هرمون الأستروجين والبروجسترون مما يؤثر على الغدد الدهنية في الجفون.

أسباب بيئية:

قد ينتج جفاف العين نتيجة التعرض إلى بعض العوامل البيئية ومنها الهواء الجاف، و الرياح الشديدة، التعرض إلى الأتربة، وبعض الأعمال التي تتطلب التركيز لفترات طويلة ومتواصلة، كما أن من أسباب جفاف العين النقص في الأوميجا 3 وفيتامين أ.