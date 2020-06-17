شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنهاء الإغلاق.. إجراءات يجب اتباعها بالفنادق لمنع عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انهت العديد من الدول قرارات الاغلاق المفروضة نتيجة لتفشي وباء فيروس كورونا والبدء في طرح برامج سياحية بعد السماح بعودة حركة الطيران بين دول العالم وهو ما قد يمثل بعض الخطورة انتشار عدوى كورونا إذا لم تتم تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة بالفنادق التي ستستقبل السائحين والقادمين من الخارج، ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي حدد مجموعه من الخبراء عدد من الإجراءات الهامة التي يجب الإلتزام بها عند التوجد بالفنادق.

وأوضحت الدكتورة غابرييلا فاسكيز طبيب أمراض معدية بمستشفى مركز تافتس الطبي الأمريكي على ضرورة التعقيم المتكرر للفنادق واستخدام المفاتيح الرقمية على مدار 24 ساعة بين مغادرة الضيوف وتسجيل الوصول الرقمي.

كما أوصت مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بعده إجراءات يجب اتباعها بالفنادق وعند السفر وتشمل ارتداء الكمامه عند التواجد خارج الغرفه أو المناطق المشتركة الأخرى ، وأخذ السلالم بدلاً من ركوب المصاعد مع الغرباء ، وتقليل وقت التواجد في المناطق التي قد تقل فيها مسافه التباعد الإجتماعى والمحددة بمترين وتشمل هذه غرف الطعام ومراكز اللياقة البدنية أو مناطق الاستلقاء.

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وقال الدكتور باتريك هيوز ، مدير برنامج محاكاة طب الطوارئ في جامعة فلوريدا أتلانتيك على ضرورة على وجود حاجز بين نزلاء بالفنادق

وأضافت الدكتورة ستايسي ريزا ، أخصائية الأمراض المعدية في Mayo Clinic في ولاية مينيسوتا ، التي قدمت المشورة لكبرى الفنادق بشأن بروتوكولات التنظيف والتطهير ، أنه يجب على العملاء البحث عن تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا في الفنادق وأينما ذهبوا على وجه الخصوص ما إذا كانوا يقومون بتطهير الأسطح عالية اللمسة بشكل منتظم أم لا ، وما إذا كانت الأماكن العامة والغرف الخاصة يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل متكرر ، وما إذا كان الموظفون يرتدون معدات الحماية المناسبة ويتبعون قواعد التباعد الاجتماعي.

واكد الخبراء أنه سواء كان على الشخص متن طائرة أو البقاء في فندق ، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، أو في مكان حيث يوجد مكان عام وحشود من الناس ، هناك خطر متزايد للحصول على على عدوى كورونا من المهم إدراك مناطق المخاطر المحتملة في الفندق قد يشمل ذلك الأسطح عالية الاتصال ، مثل مفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بُعد ومقابض الأبواب، والمناطق التي يتجمع فيها الناس ، مثل حمامات الفنادق العامة أو الصالات الرياضية أو البوفيهات هي الأماكن التي يمكن أن ينتشر فيها الفيروس، ولكن عند ابتاع إجراءات التنظيف والتطهير والتعقيم بشكل مستمر قد يكون الأمر أكثر أمانا.