متلازمة الموت المفاجئ لدى الأطفال.. الحل في كيس النوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن خطر الموت المفاجئ يهدد الرضيع أثناء النوم بسبب انزلاقه تحت غطاء السرير، ومن ثم يتعرض للاختناق فيما يعرف "بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ".
وتتمثل أعراض هذه المتلازمة في اللون الأزرق للمنطقة المحيطة بالفم أو الوجه بأكمله أو التعرق الشديد أثناء النوم وشحوب الوجه وتوقف التنفس، ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولتجنب هذا الخطر ينبغي استخدام كيس النوم، حيث لا يتعرض الطفل للانزلاق تحت غطاء السرير، كما يعمل الكيس على تدفئة الرضيع بشكل مثالي يحول دون تعرضه للحرارة المفرطة أو البرودة الشديدة.
ويراعى اختيار موديل ذي مقاس مناسب ومصنوع من خامة جيدة التهوية لا تسمح بتكدس الحرارة وتسمح بامتصاص الرطوبة سريعا وتصريفها مجددا.
ومن المهم أيضا أن ينام الرضيع على ظهره وأن تبلغ درجة حرارة الغرفة 18 درجة مئوية.
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