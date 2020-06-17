الصين تلغي 1255 رحلة جوية خوفاً من تفشي جديد لكورونا

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أنّ مطاري بكين ألغيا، الأربعاء، أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في العاصمة.



وقالت "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي"، تمّ إلغاء 1225 رحلة كان مقرّراً أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقرّرة أساساً.

وأعلن رئيس بلدية بكين، الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.