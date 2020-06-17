شكرا لقرائتكم خبر عن س وج... كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن تأتى الدورة الشهرية للسيدات كل شهر وتستمر من 4 إلى 7 أيام ، ولكن قد تتعرض السيدات لاضطرابات فى الدورة الشهرية سواء انقطاعها أو النزيف المتكرر، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الدورة الشهرية وفقا لما ذكره موقع kaldascenter س: ما هى أسباب اضطرابات الدورة الشهرية؟

س: ما هى أسباب اضطرابات الدورة الشهرية؟ ج:

1: قد يكون سبب اضطراب الدورة الشهرية هو التعرض للتوتر والضغط النفسى والعصبى. 2:الآثار الجانبية لأدوية منع الحمل تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الدورة الشهرية. 3:الإصابة بورم ليفى في الرحم يؤثر على الدورة الشهرية والهرمونات ويسبب اضطرابات شديدة. 4:الإصابة بالتهابات في الحوض وهى عبارة عن عدوى بكتيرية تؤثر على انتظام الدورة الشهرية. 5: مشاكل البطانة الرحمية أبرز الأاسباب التى تؤدى لاضطراب الدورة الشهرية . Advertisements 6:مشاكل الغدة الدرقية. س:ما هى أعراض اضطراب الدورة الشهرية؟

س:ما هى أعراض اضطراب الدورة الشهرية؟ ج: 1: قد تسبب اضطرابات الدورة الشهرية الشعور بالتعب والارهاق الشديد. 2:انقطاع أو زيادة نزول الدم فى الدورة الشهرية. 3: تقلصات فى البطن. س: ما هى علاجات اضطرابات الدورة الشهرية؟

س: ما هى علاجات اضطرابات الدورة الشهرية؟ ج: حسب سبب اضطرابات الدورة الشهرية يكون العلاج، فقد تشمل أنواع العلاج بالهرمونات الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم ، مثل حبوب منع الحمل أو جهاز داخل الرحم، وقد تشمل الجراحة استئصال الرحم بالمنظار أو الاستئصال بالمنظار لبطانة الرحم أو استئصال الرحم.

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