شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: كل أنواع الأكل الصحى يمكنها حمايتك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن أي شكل من أشكال الأكل الصحي على مدى عدة عقود يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى الخمس، وباستخدام البيانات التي تم جمعها على مدار أكثر من 30 عامًا ، وجد الباحثون الأمريكيون أنه ليس من الضروري الالتزام بنظام غذائي واحد لتحقيق الأكل الصحي.

وحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية، كان المشاركون في الدراسة الذين انضموا إلى أي من الخطط الغذائية المختلفة الأربعة أقل بنسبة تصل إلى 21 في المائة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

أظهرت الدراسة التي أجريت على حوالي 200000 شخص أن اتباع مجموعة من أنماط الأكل الصحي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشمل هذه النظم الغذائية النباتية التي تشمل البدائل النباتية لمنتجات اللحوم الشعبية ، و "النظام الغذائي المتوسطي" الغني بالخضروات والأسماك وزيت الزيتون.

يسلط الباحثون الضوء على أهمية خطة النظام الغذائي المتنوعة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي يقولون إنها السبب الرئيسي للوفاة في كل من الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

وقال المؤلف المقابل فرانك ، رئيس قسم التغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن: لا يوجد نظام غذائي واحد، يمكن للمرء الجمع بين الأطعمة بطرق متنوعة مرنة لتحقيق أنماط الأكل الصحي وفقًا للاحتياجات الصحية للأفراد وتفضيلاتهم الغذائية والتقاليد الثقافية".

بحثت دراسات قليلة كيف يؤثر الالتزام بأنماط الأكل الصحية الموصى بها على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) على المدى الطويل ، وهو مصطلح يغطي حالات متعددة تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية.

قام الباحثون بفحص جمعيات العلامات الغذائية لأنماط الأكل الصحية التالية مع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يستخدم مؤشر الأكل الصحي 2015 (HEI-2015) نظام تسجيل لتقييم مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تتراوح من 0 إلى 100.

إنه مقياس لجودة النظام الغذائي المستخدم لتقييم مدى توافق مجموعة من الأطعمة مع التوصيات الرئيسية للمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين، يوفر نظام الحمية المتوسطية البديل (AMED) درجة على أساس تناول أطعمة محددة مرتبطة بالنظم الغذائية في البحر المتوسط ​​- بما في ذلك الخضار والفواكه والمكسرات والأسماك والزيوت.

يصنف مؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي (HPDI) الأطعمة النباتية الصحية (الحبوب الكاملة والفواكه / الخضار والمكسرات / البقوليات والزيوت) والأغذية النباتية الأقل صحة (العصائر / المشروبات المحلاة والحبوب المكررة والبطاطس / البطاطس).

تم إنشاء مؤشر الأكل الصحي البديل (AHEI) في عام 2002 كبديل لمؤسسة التعليم العالي ويستند إلى الأطعمة والمغذيات التي تتنبأ بخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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تؤكد AHEI على جودة الأطعمة التي نتناولها أكثر أهمية من النسب المئوية للمغذيات الكبيرة نفسها، عادة ما ترتبط الأمراض القلبية الوعائية بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين وزيادة خطر تجلط الدم ، وقد تم ربطها بتلف الشرايين في الأعضاء مثل الدماغ والقلب والكليتين والعينين.

لهذه الدراسة ، ركز فريق البحث الأمريكي على الدرجات الغذائية لأربعة أنماط غذائية صحية ، تم تطويرها والتوصية بها من قبل الخبراء - مؤشر الأكل الصحي لعام 2015 (HEI-2015) ، نقاط النظام الغذائي البديل لمنطقة البحر المتوسط ​​(AMED) ، مؤشر النظام الغذائي الصحي النباتي ( HPDI) ومؤشر الأكل الصحي البديل (AHEI).

على الرغم من طرق التسجيل المختلفة ، يؤكد كل منها على تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات ، وقلة تناول اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات المحلاة بالسكر مثل كوكا كولا.

لتقييم ارتباط كل نمط مع خطر الأمراض القلبية الوعائية ، نظر الباحثون إلى بيانات من آلاف الرجال والنساء المشاركين في برامج أبحاث هارفارد التي تتحرى عوامل الخطر للأمراض المزمنة الرئيسية.

تضمنت العينة 74،930 امرأة مسجلة في دراسة صحة الممرضات ، التي بدأت في السبعينيات ، بالإضافة إلى 90864 امرأة في دراسة صحة الممرضات الثانية ، و 43،339 رجلًا في دراسة متابعة المهنيين الصحيين ، والتي بدأت في الثمانينيات .

تم سؤال المشاركين في كل مرة كل سنتين إلى أربع سنوات عن عاداتهم الغذائية ، بما في ذلك عدد المرات التي يستهلكون فيها ، في المتوسط ​​، حجمًا قياسيًا من الأطعمة المختلفة.

باستخدام البيانات الغذائية ، التي تم جمعها على مدى عقود من خلال الاستبيانات ، أنشأ الباحثون أربع درجات غذائية لكل مشارك ، مع درجات أعلى تمثل التزامًا أكبر بأنماط الأكل الصحية.

بعد تعديل العوامل بما في ذلك العمر ، ومؤشر كتلة الجسم وحالة التدخين ، وجد التحليل أن الالتزام الأكبر بأي من أنماط الأكل الصحي مرتبط باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

كان لدى المشاركين الأكثر التزامًا بأنماط الأكل الصحي - أولئك في الربع الأعلى من الدرجات - خطر أقل بنسبة 14 في المائة إلى 21 في المائة من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند مقارنتها مع أولئك الذين التزموا على الأقل ، في الربع السفلي.

كانت أنماط الأكل الصحي فعالة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عبر المجموعات العرقية والإثنية ، كما ارتبطت أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.

قال البروفيسور هو جين تاو: "توفر هذه البيانات أدلة إضافية لدعم الإرشادات الغذائية الحالية بأن اتباع أنماط الأكل الصحية يعطي فوائد صحية طويلة الأمد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

تدعم النتائج المبادئ التوجيهية الغذائية لعام 2015-2020 للأمريكيين ، والتي توصي بالعديد من أنماط الأكل الصحي للأفراد للتكيف ، وفقًا لتقاليدهم وتفضيلاتهم الغذائية الشخصية.