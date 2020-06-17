شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل تحليل.. ما يجب أن تعرفه قبل الذهاب إلى المعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخاذ قرار بشأن إجراء اختبار بمختبر تشخيصي ليس بهذه السهولة ، خاصة في الأوقات التى نعيشها وسط جائحة فيروس كورونا، وأى سطح يمكن أن يكون عليه الفيروس .

ومع قيام معظم المختبرات التشخيصية بإجراء اختبار COVID-19 ، يمكن أن تكون تجربة شاقة أن تزور أحدها خلال هذا الوقت، حتى لإجراء الفحوصات والاختبارات الأساسية، فمن الطبيعي جدًا القلق قليلاً بشأن العوامل التي يجب أن تضعها في اعتبارك، قبل اختيار مختبر لاختبار عينات الدم / البول / سوائل الجسم / البراز ، وما إلى ذلك.

لذا يجب الحذر قبل الذهاب إلى مختبر التشخيص، ويجب على المختبر اتباع إرشادات تنظيمية محددة عند الإعداد، وفيما يلي 5 إرشادات يجب فهمها قبل اختيار مختبر التشخيص المناسب وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth:



إعداد المختبر وسير العمليجب أن نتأكد من أن المختبر الذي تختاره مصممًا بشكل مناسب، وله منطقة تجميع عينات منفصلة، هذا أمر لا بد منه للالتزام بمعايير الخصوصية ، كما يجب أيضًا التأكد من أن العينات آمنة ولا تتلف أثناء النقل. إعداد المختبر وسير العمليجب أن نتأكد من أن المختبر الذي تختاره مصممًا بشكل مناسب، وله منطقة تجميع عينات منفصلة، هذا أمر لا بد منه للالتزام بمعايير الخصوصية ، كما يجب أيضًا التأكد من أن العينات آمنة ولا تتلف أثناء النقل.

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نحن نعيش في عصر التكنولوجيا والابتكار، ومن الواضح تمامًا أن أدوات الاختبار المتقدمة ضرورية في المختبر، ومن ثم ابحث عن مختبر يحتوي على أفضل المعدات للاختبار ويستخدم أيضًا أحدث التقنيات المستخدمة في مكان واحد. درجة وعى موظفى المعمليجب أن يكون جميع العاملين في المختبر على درجة عالية من التعليم والإرشاد والوعي والمساعدة تجاه المرضى والعناية باحتياجاتهم واستفساراتهم، و يجب على المرء التحقق مما إذا كان الموظفون من ذوي الخبرة ، وكيفية التعامل مع الشخص القادم للاختبار. . درجة وعى موظفى المعمليجب أن يكون جميع العاملين في المختبر على درجة عالية من التعليم والإرشاد والوعي والمساعدة تجاه المرضى والعناية باحتياجاتهم واستفساراتهم، و يجب على المرء التحقق مما إذا كان الموظفون من ذوي الخبرة ، وكيفية التعامل مع الشخص القادم للاختبار. .



اعتماد المعمليجب أن يكون للمختبر شهادة معتمدة ، فهى التى تعطية معايير القياسية ، مما يعزيز ثقة أي شخص يزور المختبرات لإجراء الفحوصات الطبية. اعتماد المعمليجب أن يكون للمختبر شهادة معتمدة ، فهى التى تعطية معايير القياسية ، مما يعزيز ثقة أي شخص يزور المختبرات لإجراء الفحوصات الطبية.

توافر الاختبارات والتقنيات المتقدمة





توافر المعلومات بسهولةيجب توفير المعلومات الأساسية التي يحتاج المريض إلى معرفتها للزائر من قبل المختبر بأكثر طريقة ممكنة، يمكن فهمها، و يمكن أن يكون من خلال كتيب إرشادي حول أوصاف الاختبار وأسعارها، بالإضافة إلى توفير النتائج بسهولة عبر الانترنت أو من المعمل نفسه.