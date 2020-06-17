الصحة العالمية: العلاج الستيرويدي لفيروس كورونا طفرة علمية

أشادت منظّمة الصحّة العالمية، الثلاثاء، بتحقيق "اختراق علمي" بعدما أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بفيروس كورونا يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان:" إنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة أجهزة التنفّس الاصطناعي".

وأضاف "هذا نبأ سارّ وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح".

يأتي ذلك فيما، تضرب موجة ثانية من فيروس كورونا الصين، حيث قررت السلطات في العاصمة بكين تعليق الفصول الدراسية وتكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار جديد للفيروس.

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وأفاد تليفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" بأن الحكومة المحلية رفعت مستوى التحذير من كوفيد-19 من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني الأربعاء.

وسيتم إغلاق رياض الأطفال في جميع أنحاء المدينة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مع نقل التدريس في جميع مستويات الصفوف إلى شبكة الإنترنت وتعليق استئناف الفصول الجامعية.

وقال نائب الأمين العام للحكومة المحلية، تشين باي، في مؤتمر صحفي، إنه بينما يمكن للشركات أن تظل مفتوحة في المستوى الثاني، إلا أنه يتم تشجيع اتباع ساعات عمل مرنة والعمل عن بعد.

وتم تكثيف الجهود لمنع حدوث موجة ثانية من الفيروس منذ أن تم تتبع مجموعة من الإصابات إلى سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنغتاى ببكين يوم السبت.

وحتى الآن، تم ربط 116 حالة إصابة بفيروس كورونا بتفشي الفيروس في تلك السوق.