شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التصلب المتعدد عديدة منها وخز العضلات والتعب والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصلب المتعدد هو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، وخاصة الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية هذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض في جميع أنحاء الجسم، ويحدث بسبب اضطراب في نظام المناعة بالجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض التصلب المتعدد وفقاً لما ذكره موقع Medical news today.



التصلب المتعدد

اعراض التصلب المتعدد

اعراض التصلب المتعدد عديدة ويعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة، مثل عدم وضوح الرؤية وخدر ووخز في الأطراف وفي الحالات الشديدة ، قد يعاني الشخص من الشلل وفقدان البصر ومشاكل الحركة، وهذا من الأعراض النادرة.

ولا يعرف العلماء بالضبط ما الذي يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد، لكنهم يعتقدون أنه اضطراب في المناعة الذاتية يؤثر على الجهاز العصبي المركزي عندما يصاب شخص بمرض مناعي ذاتي ، يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة ، تمامًا كما قد يهاجم فيروسًا أو بكتيريا.

في حالة التصلب المتعدد ، يهاجم الجهاز المناعي المايلين الذي يحيط بالألياف العصبية ويحميها، مما يسبب الالتهاب يساعد الميلين أيضًا الأعصاب على توصيل الإشارات الكهربائية بسرعة وكفاءة.

لأن مرض التصلب العصبي المتعدد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، الذي يتحكم في جميع الإجراءات في الجسم، يمكن أن تؤثر الأعراض على أي جزء من الجسم.

اعراض التصلب المتعدد الشائعة

اعراض التصلب المتعدد الشائعة تشمل:

-ضعف العضلات: قد يصاب الناس بضعف العضلات بسبب عدم الاستخدام أو التحفيز بسبب تلف الأعصاب.

-خدر ووخز: الإحساس بوخز الإبر هو أحد الأعراض المبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد التي يمكن أن تؤثر على الوجه أو الجسم أو الذراعين والساقين.

-قد يعاني الشخص من إحساس مثل الصدمة الكهربائية عند تحريك رقبته.

-مشاكل المثانة: قد يجد الشخص صعوبة في إفراغ المثانة أو يحتاج إلى التبول بشكل متكرر أو مفاجئ (سلس البول) فقدان السيطرة على المثانة هو علامة مبكرة على مرض التصلب العصبي المتعدد.

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-مشاكل الأمعاء: يمكن أن يسبب الإمساك انحشار البراز ، مما قد يؤدي إلى سلس البول.

-التعب: يمكن أن يقوض هذا قدرة الشخص على العمل في المنزل التعب هو أحد أكثر أعراض التصلب المتعدد شيوعًا.

-الدوخة والدوار: هذه من المشكلات الشائعة ، إلى جانب قضايا فقدان التوازن.

-التشنج العضلي: هذه علامة مبكرة على مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن تتسبب الألياف العصبية التالفة في النخاع الشوكي والدماغ في حدوث تشنجات عضلية مؤلمة ، خاصة في الساقين.

-الهزة: قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد من حركات ارتجاف لا إرادية.

-مشاكل الرؤية: قد يعاني بعض الأشخاص من ضعف الرؤية أو عدم وضوحها، أو فقدان جزئي أو كلي للرؤي ، أو تشويه اللون الأحمر والأخضر.

-تغيرات المشي والحركة: يمكن أن يغير مرض التصلب العصبي المتعدد طريقة المشي ، بسبب ضعف العضلات ومشاكل في التوازن والدوخة والتعب.

-التغيرات العاطفية والاكتئاب: إزالة الميالين وتلف الألياف العصبية في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى تغيرات عاطفية.

-مشاكل التعلم والذاكرة: يمكن أن تجعل من الصعب التركيز والتخطيط والتعلم وتحديد الأولويات والمهام المتعددة.

-الألم: الألم من الأعراض الشائعة في مرض التصلب العصبي المتعدد. ألم الاعتلال العصبي يرجع مباشرة إلى مرض التصلب العصبي المتعدد تحدث أنواع أخرى من الألم بسبب ضعف أو تصلب العضلات.