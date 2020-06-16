شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية.. أضرار صحية خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إهمال ارتفاع الدهون الثلاثية.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير.. لا تُهمل ارتفاع الدهون الثلاثية فارتفاعها يزيد من نسبة حدوث تضيق شرايين القلب، واذا زادت عن 800 ملغ/ مل فمن الممكن أن تسبب التهاب البنكرياس الحاد أو انسداد أحد شرايين الشبكية في العين”.
وأضاف الدكتور خالد النمر، أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية اقل من 150 ملغ/مل.
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