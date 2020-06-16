مزيج العسل والقرفة.. هل يقتل الفيروسات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، منشورات تشير إلى أن مزيج العسل والقرفة يمكن أن يكافح أمراض القلب ويضبط مستويات الكوليسترول في الدم، ويكافح العدوى الجلدية ويساعد على خسارة الوزن، بالإضافة إلى مقاومة العدوى الفيروسية.



وللتحقق من مصداقية ما جاء بهذه المنشورات، نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن جيني فريدمان، أخصائية التغذية في فيلادلفيا القول إنه من المعروف جيدا أن للعسل والقرفة فوائد صحية وغذائية عديدة، لكن لكل منهما على حدة.

وأضافت فريدمان أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن يدعم أن مزيج العسل والقرفة يمكن أن يقي من هذه الأمراض.

وبالرغم من أن العسل والقرفة يمكنهما تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، إلا أنهما لا يقتلان الفيروسات المسببة للبرد والإنفلونزا، وفقا لفريدمان.

ويتكون العسل من جزئيات سكر بسيطة معظمها من الفركتوز والجلوكوز المهمين لطاقة الجسم، أما باقي تركيبه فعبارة عن إنزيمات وأحماض أمينية وفيتامينات وكالسيوم وحديد وزنك وبوتاسيوم.

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ويرجع تأثير العسل الدوائي المذهل إلى احتوائه على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول، حسب فريدمان.

أما القرفة فتحتوي على مادة البوليفينول ومركبات كيميائية أخرى متنوعة لها خصائص علاجية خافضة للوزن ومضادة للالتهابات والميكروبات ومكافحة لأمراض السكر والسرطان.



وجرى استخدام القرفة على مر التاريخ في العطور وكمادة حافظة للحوم، وكعلاج للسعال والتهاب الحلق والتهاب المفاصل.

وتوصلت دراسات حديثة إلى أن القرفة تخفض مستوى السكر في الدم، كما تخفض من ضغط الدم عند المصابين بالسكري من النوع الثاني، وتقي من تقرحات المعدة وألزهايمر والالتهاب الكبدي الفيروسي.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي معلقة صغيرة من القرفة المطحونة على 26 ملليجراما من الكالسيوم و0.2 حديد وملليجرام تقريبا من الماغنسيوم وآخر من الفوسفات، بالإضافة إلى 11 ملليجراما من البوتاسيوم و0.4 ميكروجرام من فيتامين أ.