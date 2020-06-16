الوقت المثالي لتناول العشاء.. وقاية من السمنة والسكري

ينصح أطباء السمنة عادة من يريدون إنقاص أوزانهم، بضرورة الانتباه لتوقيت وجبة العشاء، وجاءت دراسة جديدة لتؤكد أن العشاء في وقت متأخر يزيد من خطر زيادة الوزن.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الدراسة التي أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، كشفت أن تناول الطعام قبل موعد النوم مباشرة، يزيد أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق زيادة مستويات السكر في الدم.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، قارن الباحثون الآثار بين المجموعة نفسها من الناس، ممن يتناولون العشاء في الساعة 6 مساء و10 مساء.

وشملت الدراسة 20 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة (10 رجال و10 نساء) لمعرفة كيفية هضم العشاء الذي يتم تناوله عند الساعة 10 مساء مقارنة بـ 6 مساء، وذهب جميع المتطوعين إلى الفراش الساعة 11 مساء.

ووجد الباحثون أن مستويات السكر في الدم كانت أعلى، وأن كمية الدهون المحروقة كانت أقل لدى من تناولوا العشاء في وقت متأخر عند الساعة 10 مساء، مقارنة بمن تناولوا العشاء مبكرًا عند الساعة السادسة وهو الوقت المثالي لتناول العشاء.

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وقال الباحث المشارك الدكتور جوناثان جون: "تلقي هذه الدراسة ضوء جديدا على أن تناول العشاء المتأخر يفاقم مستويات الجلوكوز ويقلل من كمية الدهون المحروقة".

وأضاف أن تأثير تناول الطعام المتأخر يختلف اختلافا كبيرا بين الأشخاص، ويعتمد على وقت نومهم المعتاد، وهذا يظهر أن بعض الناس قد يكونون أكثر عرضة لتناول الطعام في وقت متأخر، مقارنة بالآخرين.

وأشار إلى أنه إذا استمرت التأثيرات الأيضية التي لاحظناها في وجبة واحدة بشكل مزمن، فقد يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر إلى عواقب مثل مرض السكري أو السمنة.

فيما قال قائد فريق البحث الدكتور تشينجوان جو: "في المتوسط، كان مستوى الجلوكوز أعلى بنحو 18% بعد العشاء المتأخر، وانخفضت كمية الدهون المحروقة بين عشية وضحاها بنحو 10%، مقارنة بمن تناولوا العشاء مبكرًا".

وأضاف: "الآثار التي رصدناها على المتطوعين الأصحاء قد تكون أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، ممن يعانون بالفعل من عملية التمثيل الغذائي الهش".