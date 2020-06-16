شكرا لقرائتكم خبر عن موجة ثانية أو بؤرة تفشى .. اعرف حقيقة ظهور حالات جديدة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت الصين ظهور إصابات جديدة بالفيروس التاجي كورونا، وحذر العلماء الآن من أن السلالة الجديدة من الفيروس، يمكن أن تكون أكثر عدوى .

ووفقا للتقارير الإعلامية، ارتبط تفشي المرض الآن بسوق الجملة الغذائية يسمى شينفادي الذي يستقبل آلاف الزوار.

وتظهر اللقطات التى عرضتها "الديلى ميل" مسؤولين يرتدون بدلات خطرة، بينما يصطف الناس في طوابير ويقفون في حافلات وسط مخاوف من أن موجة ثانية من حالات الإصابة بالفيروس على وشك أن تضرب البلاد.



تطهير الصين

وأبلغت بكين اليوم عن 27 حالة إصابة جديدة من مجموعة شينفادي، وقد ارتفعت الحالات في الأيام الأخيرة بعد الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق الصارمة التي أدت إلى توقف انتشار المرض في الصين.

وقد رفعت الحالات الجديدة اليوم عدد الإصابات المؤكدة فى بكين على مدى الأيام الخمسة الماضية إلى 106، حيث أغلقت السلطات ما يقرب من 30 بلدة في المدينة واختبرت عشرات الآلاف من الناس.



تطهير الصين1

كما مُنع الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التلامس مع الفيروس من مغادرة المدينة، في تدابير تردد الإغلاق الشديد في ووهان حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي.

تواجه الصين الآن معضلة حول كيفية التعامل بشكل جذري مع حالات التفشي الجديدة ، وسط تساؤلات عن أنها الموجة الثانية من الفيروس أو ظهور بؤر تفشى فى عدة مناطق.

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التطهير بالصين

وخففت الصين الكثير من إجراءاتها لمكافحة الفيروسات التاجية في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت الحكومة انتصارها ضد المرض الذي ظهر في ووهان أواخر العام الماضي.

ومن ناحية أخرى ، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن سعة الاختبار في بكين توسعت إلى 90 ألفا يوميا.



تفشى كورونا

وقال تشن يانكاي، نائب مدير سوق البلدية، في مؤتمر صحفي، إن بكين قامت بتطهير 276 سوقا للمنتجات الزراعية وأغلقت 11 سوقا تحت الأرض وشبه تحت الأرض حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء للحد بشكل أفضل من انتشار الفيروس التاجي الجديد، واضاف انه تم تطهير 33173 من مقدمي خدمات المطاعم.



كورنا بالصين

فيما عززت بكين الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها على مستوى المجتمع المحلي استجابة لعودة حالات COVID-19 المنقولة محليًا ، والتي كان معظمها مرتبطًا بـسوق كبير بالجملة للفواكه والخضروات واللحوم ، في منطقة Fengtai بجنوب غرب بكين.

أبلغت المدينة عن 106 حالة إصابة بـ COVID-19 تم تأكيدها محليًا في الفترة من 11 إلى 15 يونيو.