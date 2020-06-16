شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة مكافحة كورونا: مرضى الفيروس بمصر يستجيبون لعقار هيدروكسى كلوروكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أننا لازلنا نطبق بروتوكول العلاج باستخدام عقار" هيدروكسى كلوروكوين"، لعلاج المرضى المصريين المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المريض المصرى يستجيب بالعلاج بعقار هيدوكسى كلوروكوين، ويأتي بنتائج جيدة في الحالات البسيطة والمتوسط، مؤكدة أن الحالات الشديدة لها أدوية أخرى كثيرة ومركبة من أكثر من عقار.

وأوضحت، أنه حتى الآن لم يتم استخدام عقار "ريميديسيفير" لعلاج فيروس كورونا في المرضى المصريين.

وقالت في تصريحات خاصة لــ" الخليج 365"، إن الفيتامينات، التي يقبل عليها الكثيرين للوقاية من فيروس كورونا ليس لها أى داعى، مؤكدة على أهمية التغذية الصحية السليمة، مشيرة إلى أن مرضى فيروس كورونا يتم صرف هذه الفيتامينات مع العلاج كمدعم لهم، ولكن إذا لم يأخذها لن يحدث للمريض أى ضرر، مضيفة، إن الفيتامينات "ملهاش أى لازمة".

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وأكدت، أن المريض الذى يشك أنه مصاب بفيروس كورونا، إذا شعر بأى أعراض غير طبيعية، مثل ارتفاع حرارة الجسم، أو التهاب وآلام بالحلق، لابد من القيام بعمل أشعة عادية، أو مقطعية، على الصدر، واستشارة الطبيب وعرضها على طبيب الأمراض الصدرية، موضحة أن الطبيب قادر على تشخيص الحالة من بدايتها، وقبل أن يحدث للمريض أى مضاعفات.

وأوضحت الدكتورة جيهان العسال، بأن كل مريض له أعراض مختلفة عن المريض الآخر، حيث أن المريض الذى يعانى من حاله بسيطة، يمكن علاجه بالمنزل، ويظل معزولا حتى يقرر الطبيب العلاج الذى يتناوله في المنزل، بعلاجات خفيفة، ولا يلجا للمستشفى إلا عند الشعور بضيق بالتنفس .

وقالت، إن مرضى الربو عليهم الاستمرار في الأدوية الخاصة بهم وعدم وقفها، وعند الإصابة بفيروس كورونا، يتم علاجهم مثل أى شخص عادى، وينطبق عليهم نفس الارشادات والمحاذير.