“اختراق كبير” في المعركة ضد الوباء.. علاج أنقذ ثلث مصابي كورونا في بريطانيا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار المتاح بشكل واسع النطاق على أكثر من ألفي مريض بفيروس كورونا يعانون أعراضا خطيرة.

وخفض ”ديكساميثازون“ معدلات الوفاة في أوساط المرضى الذين لم يكن بمقدورهم التنفس إلا من خلال الأجهزة بنسبة 35%، بينما خفض الوفيات في أوساط من يحصلون على الأوكسجين بمعدل الخمس.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستبدأ فورا وصف منشّط ”ديكساميثازون“ لمرضى كورونا، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

وقال هانكوك: ”نعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكورونا ديكساميثازون، اعتبارا من بعد ظهر اليوم“.