تعرف على تحليل التوافق لنقل الدم

إذا كنت بحاجة إلى عملية نقل دم يمكن لطبيبك استخدام تحليل التوافق النسيجي لمعرفة ما إذا كان دمك متوافقًا مع دم المتبرع أم لا، وتكشف فصيلة الدم عن نوع الدم لديك هذا يعتمد على وجود مستضدات معينة على خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) والمستضدات هي بروتينات تحفز جهازك المناعي على إنتاج أجسام مضادة، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على تحليل التوافق لنقل الدم، وفقاً لموقع "healthline".

هناك 4 أنواع رئيسية من فصائل الدم



-النوع A الذي يحتوي على مستضدات من النوع A

-النوع B الذي يحتوي على مستضدات من النوع B

-النوع AB ، الذي يحتوي على مستضدات من النوع A والنوع B.

-النوع O ، الذي لا يحتوي على مستضدات من النوع A ولا النوع B.

سيتم تصنيف دمك أيضًا على أنه Rh موجب (+) أو Rh سلبي (-)، بناءً على وجود أو عدم وجود بروتين معين على كرات الدم الحمراء الخاصة بك، والمعروفة باسم عامل الريسوس.

يعتبر فحص التوافق اختبارًا يُستخدم للتحقق من وجود تفاعلات ضارة بين دمك ودم الشخص المتبرع.

ما الغرض من هذه الاختبارات؟



يستخدم طبيبك توافق الدم لمعرفة ما إذا كان الدم أو الأعضاء تتوافق مع دمك، حيث يمكن أن يتسبب الدم أو الأعضاء غير المتوافقة في تفاعلات ضارة قد يهاجم جهازك المناعي المادة المانحة ، مما يؤدي إلى ردود فعل خطيرة وحتى مميتة.

حالات يطلب فيها الطبيب فحص توافق الدم



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قد يطلب طبيبك فحص توافق الدم إذا:

-من المقرر أن تتلقى نقل الدم أو زرع الأعضاء

-من المقرر أن تخضع لإجراء طبي حيث تواجه خطر فقدان الدم بشكل كبير

-لديك حالات طبية معينة، مثل فقر الدم الشديد أو اضطراب النزيف

-قد يطلب طبيبك أيضًا فصيلة الدم إذا كنت حاملاً إذا كان لدى جنينك النامي فصيلة دم مختلفة عنك، فإنه يزيد من خطر الإصابة بنوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الانحلالي.

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