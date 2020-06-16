شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص إنتاج أجسام مضادة بعد التعافى من كورونا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المناعة ضد فيروس كورونا لا تزال لغزا يحير العلماء، ووفقاً لموقع "دايلي ميل" واختبار الأجسام المضادة وهو اختبار دم بسيط يكشف البروتينات التي يطلقها الجهاز المناعي استجابة لفيروس كورونا. ولكن لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص تكوين أجسام مضادة بعد تعافيهم من الفيروس هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو..

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