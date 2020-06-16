الجزائر تسجل أول إصابة بمرض "كاواساكي" لطفل عمره 3 أعوام

سجّلت الجزائر أول حالة إصابة بمتلازمة "كاواساكي"، الثلاثاء، في أحد المستشفيات الواقعة شرق البلاد، وفق ما أكدت مصادر طبية لـ"الخليج 365".

وكشفت مصادر طبية عن استقبال مستشفى محافظة باتنة الجامعي (شرق) طفلاً يبلغ من العمر 3 أعوام مصاباً بمرض "كاواساكي"، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفى ذاته بين الأطفال إلى 10 حالات مؤكدة.

ولم تجزم المصادر إن كانت مرض الطفل له علاقة بـ"كوفيد- 19" خصوصاً بعد أن أثبتت التحاليل الطبية عدم إصابة عائلته حتى الآن بفيروس كورونا، فيما أكدت أنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة لمعرفة مصدر انتقال المرض إلى الطفل، بعد أن وضع في غرفة انفرادية.

وتعد هذه أول حالة تسجل في الجزائر لهذا المرض النادر الذي يصيب الأطفال دون 5 أعوام وفق الأبحاث الطبية الغربية، وعاد للظهور بالتوازي مع انتشار فيروس كورونا في العالم.





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وظهر مرض "متلازمة كاواساكي" للمرة الأولى في اليابان سنة 1967، ويؤدي إلى التهابات في الأوعية الدموية للأطفال المصابين به، بينما لم تحسم الأبحاث مصدر المرض، وتباينت بين الحساسية من السموم البكتيرية والالتهاب الفيروسي، فيما أشارت أبحاث أخرى إلى احتمال أن يكون مصدر "جيني وراثي".

وأشارت مختبرات أبحاث أوروبية وأمريكية إلى أن للمرض النادر أعراض، أبرزها الحمى والطفح الجلدي والتهاب العينين واحمرار البلعوم وتجويف الفم وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة، بالإضافة إلى تورم في اليدين والقدمين.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تعريفاً أولياً للمتلازمة الغريبة، التي قالت إنها أصبحت أكثر تكراراً خلال الوباء الحالي والتي ظهرت أيضاً في الأطفال الذين لم يثبت اختبارهم إيجابية الإصابة بالفيروس، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسجلت الجزائر، الثلاثاء، 116 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 11147 حالة مؤكدة والوفيات إلى 788 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة الجزائرية في آخر إحصائية لها حصلت ”الخليج 365” على تفاصيلها ارتفاع حالات التعافي من "كوفيد – 19" إلى 7842 حالة شفاء بعد تسجيل 107 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



