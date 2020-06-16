تعرف على أهم 5 علاجات طبيعية لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

هل تشعر بالتعب طوال الوقت؟ هل تبدو بشرتك شاحبة ومملة؟ هناك احتمالات كبيرة بأنك قد تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فقد يؤدي نقص الحديد إلى ضعف المناعة ، خاصة عند الأطفال.



هذه حالة يؤدي فيها نقص الحديد في الجسم إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، حيث يستخدم الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، التي تساعد في تخزين وحمل الأكسجين في الدم.



وإذا كان لديك عدد أقل من خلايا الدم الحمراء عن المعتاد ، فلن تحصل أعضائك وأنسجتك على الكثير من الأكسجين الذي تتطلبه عادةً، وإذا ترك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد دون علاج ، فقد يضعف جهاز المناعة لديك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض والعدوى بسهولة، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب ، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يؤثر مباشرة على وظيفة الجهاز المناعي ، خاصة عند الأطفال.

أعراض فقر الدم

وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، فإن الرجال الذين لديهم أقل من 13 جرامًا من الهيموجلوبين لكل ديسيلتر يعانون من فقر الدم ، ونفس الشيء ينطبق على النساء اللواتي لديهن أقل من 12 جرامًا من الهيموغلوبين لكل ديسيلتر.

وبعض من أهم أعراض فقر الدم شائعة جدًا وقد تمر دون أن يلاحظها أحد. لذلك ، لذا من المهم جدًا فحص نسبة الهيموجلوبين لديك إذا كنت تعاني من أي من العلامات التالية:



التعب المستمر

شحوب الجلد

تساقط الشعر الشديد

نقص الطاقة

خفقان منتظم (خفقان القلب بسرعة كبيرة)

ضيق في التنفس

الشعور بالمزاج أو الشعور بالنعاس طوال الوقت

العلاجات المنزلية لفقر الدم

يشمل علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقا لموقع " thehealthsite" تناول مكملات الحديد لزيادة مستويات الحديد في الجسم، وتعد هذه إحدى أكثر الطرق فعالية ونادراً ما تسبب مشاكل طويلة الأمد.

ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في التحول إلى طرق طبيعية لزيادة كمية الحديد في جسمك ، فتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد، وقد قمنا بتجميع بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التغلب على نقص الحديد وتساعد على تعزيز طاقتك واستعادة حيويتك.

فيتامين C

نظرًا لأن فقر الدم من المحتمل أن يضعف جهاز المناعة لديك ، فأنت بحاجة إلى كمية كافية من فيتامين سي لأنه يمكن أن يساعد في تحصينك من الداخل وفي نفس الوقت يساعد أيضًا في امتصاص الحديد.

تناول البرتقال أو الطماطم أو يمكنك الحصول على كوب من ماء الليمون كل يوم، وتحتوي على كمية جيدة من فيتامين ج ويمكن أن تعمل المعجزات لتحسين مستويات الحديد في جسمك.

زبادي بالكركم

يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم تناول كوب من الزبادي مرتين في اليوم ، صباحًا وبعد الظهر ، مع ملعقة صغيرة من الكركم، سيساعد ذلك على تقليل التورم، كما يساعد أيضًا في موازنة الرفاهية العاطفية والعقلية في الجسم.

الخضروات الورقية الخضراء

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تعتبر الخضروات الخضراء مثل السبانخ والكرفس والبروكلي مصدرًا جيدًا للحديد، ومع ذلك ، تأكد من طهي السبانخ لأن الأوراق الخام تحتوي على حمض الأكساليك الذي قد يمنع امتصاص الحديد في الجسم.

شرب العصائر

شرب عصير الشمندر الطازج أو عصير الرمان حيث يعملان كبناة دم جيدين وينقيان الدم بشكل صحيح، البنجر غني بحمض الفوليك الذي يمكن أن يتحد مع التفاح أو الجزر، و من ناحية أخرى ، الرمان غني بالحديد والمعادن الأخرى مثل النحاس والبوتاسيومـ إذا تم استهلاك هذه العصائر بانتظام ، فيمكن أن تعزز مستويات الطاقة لديك من خلال دعم تدفق الدم الصحي.

مياه نحاسية

تعتبر المياه النحاسية صحية للغاية في الأيورفيدا وينصح العديد من خبراء الصحة أيضًا بشرب المياه المخزنة في وعاء نحاسي طوال الليل كل صباح، وذلك لأن النحاس يساعد في تكوين الخلايا وامتصاص الحديد بالجسم، وبالتالي ، قد يساعد شرب الماء النحاسي في منع فقر الدم.

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