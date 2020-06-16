تعرف على أهم أعراض التهاب المعده

التهاب المعدة هو التهاب أو تهيج أو تآكل بطانة المعدة يمكن أن يحدث فجأة وبشكل حاد أو تدريجيًا، ووفقا لموقع WEBMED الطبي، يمكن أن يحدث التهاب المعدة بسبب التهيج بسبب الإفراط في استخدام الكحول أو القيء المزمن أو الإجهاد أو استخدام بعض الأدوية مثل الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات الأخرى.

قد يحدث أيضًا التهاب المعده بسبب أشياء أخرى مثلا:

هيليكوباكتر بيلوري :وهى بكتيريا تعيش في البطانة المخاطية في المعدة، بدون علاج ، يمكن أن تؤدي العدوى إلى تقرحات ، وفي بعض الأشخاص ، سرطان المعدة.

ارتجاع الصفراء: ارتجاع الصفراء إلى المعدة من القناة الصفراوية التي تتصل بالكبد والمرارة.

الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات.

إذا تُرك التهاب المعدة دون علاج ، فقد يؤدي إلى فقدان حاد للدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

أعراض التهاب المعدة

تختلف أعراض التهاب المعدة بين الأفراد ، ولا توجد أعراض لدى العديد من الأشخاص، ومع ذلك ، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

غثيان أو اضطراب متكرر في المعدة.

انتفاخ البطن.

وجع بطن.

التقيؤ.

عسر الهضم.

الشعور بالحرق أو النخر في المعدة بين الوجبات أو في الليل.

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الفواق.

فقدان الشهية.

تقيؤ الدم.

براز أسود اللون.

طرق تشخيص التهاب المعده



لتشخيص التهاب المعدة هناك بعض الإجراءات التي يقوم بها الطبيب لمعرفه سبب الالتهاب وهى:

التنظير العلوي: يتم إدخال منظار داخلي، وهو أنبوب رفيع يحتوي على كاميرا صغيرة، من خلال الفم ونزولًا إلى المعده للنظر في بطانة المعدة، سيتحقق الطبيب من الالتهاب وقد يجري خزعة، وهو إجراء يتم فيه إزالة عينة صغيرة من الأنسجة ثم إرسالها إلى المختبر لتحليلها.

تحاليل الدم: قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات الدم المختلفة، مثل فحص عدد خلايا الدم الحمراء لتحديد ما إذا كان لديك فقر دم ،

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