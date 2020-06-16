تعرف على الطريقة الصحيحة للتحقق من درجة حرارتك في المنزل

وجود مقياس حرارة أو ترمومتر في المنزل من الأشياء الأساسية التي يجب أن تكون موجودة خاصة في ظل وباء كورونا، فعندما تشعر بأنك مصاب بالحمى، فإن أول شيء تفعله هو أخذ الترمومتر وتسجيل درجة حرارتك، في هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة للتحقق من درجة حرارتك في المنزل، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا تفعل إذا اشتبهت في الحمى؟



عادة ما تستخدم موازين الحرارة تقنية الأشعة تحت الحمراء التي تستشعر الحرارة من الجبين أو أجزاء أخرى من الجسم للكشف عن اشتعال درجة الحرارة ومن المهم معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام مقياس الحرارة، فالحصول على قراءة خاطئة أسهل من الاكتشاف الصحيح.

وقال لدكتور بهارات أجاروال، استشاري الطب الباطني ، مستشفيات أبولو بمومباي بالهند، "هناك أسباب متعددة تجعل مقاييس الحرارة تظهر قراءات مختلفة، أولاً وقبل كل شيء ، بالنسبة للماسح الضوئى للحرارة يختلف النطاق والمسافة لكل وحدة وكذلك يمكن أن تُظهر البطارية المنخفضة أو المعيبة تناقضات في درجة الحرارة.

وأوضح أن"مقاييس الحرارة المختلفة يمكن أيضًا أن تثير أسبابًا مختلفة لاختلاف درجة الحرارة إلى حد كبير بسبب الطريقة التي تستخدمها بها، سواء عن طريق الفم أو الإبطين

وتتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية تحت الإبط ما بين 36.5- 37.5 درجة. بينما تتراوح درجة حرارة الجسم في الفم ما بين 35.5- 37.5 درجة.

يمكن أن تختلف القراءات بناءً على درجة حرارة السطح أيضًا، خاصةً خلال هذه الأوقات اعتمادًا على البيئة التي يأتي منها الشخص ، سواء كانت ساخنة أو باردة ، يمكن أن تحدث درجة الحرارة الخارجية أيضًا فرقًا في درجة حرارة الجسم.

وبالتالي، من الناحية المثالية ، تحتاج إلى السماح للشخص بالاستقرار في بيئة معتدلة ثم الانتقال فقط لتسجيل درجة الحرارة.

الاحتياطات الواجب اتخاذها مع ميزان الحرارة في منزلك



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يمكن أن يكون استخدام مقياس الحرارة أحد الطرق الأولى للتحقق من وجود عدوى في المنزل وللحصول على النتائج الأكثر دقة ، من المهم التحقق من درجة الحرارة بالطريقة الصحيحة.

وهناك فرق بين درجة حرارة الجسم أثناء الصباح والليل أفضل طريقة لضمان الدقة هي قياس درجة حرارة الفم.

- تأكد من عدم وجود أي شيء شديد الحرارة أو البرودة قبل استخدام الترمومتر.

-عدم مشاركة مقياس الحرارة مع أحد وتعقيمه.

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