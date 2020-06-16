تعرف على كيفية حماية نفسك من عدوى كورونا فى الأسانسير

مع بدء إعادة فتح المكاتب وعودة الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى العمل في مباني المكاتب المزدحمة، يتزايد طرح سؤال مهم، وهو: هل يجب أن أستقل المصعد الكهربائى؟، وأكد العلماء أن ركوب المصعد لا يبدو وسيلة رئيسية لانتقال فيروس كورونا الجديد، فالمصعد ليس أخطر مكان في مبنى مزدحم، لكن في الوقت نفسه يجب أن تتخذ خطوات للبقاء في أمان نظرًا لأنك في صندوق صغير مع أشخاص آخرين ارتد كمامة، وابتعد عن الآخرين وألمس أقل قدر ممكن من الأشياء.

ووفقاً لموقع "ab" فهناك طريقتان لانتشار فيروس كورونا في المصعد: من ركاب المصعد، أو من الجسيمات التي طردها راكب سابق مصاب بالفيروس داخل المصعد.

تميل رحلات المصعد إلى أن تكون قصيرة، وهو محظوظ عندما يتعلق الأمر بفيروس يكون أكثر عدوى على مدى فترات طويلة من الاتصال الشخصي.

وقال الخبراء إن خطر انتقال العدوى مباشرة من ركاب المصعد صغير طالما أنك تتبع نصائح السلامة الأساسية.

وتشير الدراسات حول انتشار الفيروس إلى أن المصاعد ليست أخطر مكان في مبنى مزدحم.

في مارس الماضي أثناء تفشي فيروس كورونا في مبنى مزدحم من 19 طابقًا في سيول، انتشر الفيروس بشكل شبه حصري بين الأفراد الذين يعملون في نفس الطابق.

وأكد تقرير واضعي الحالة أنه حتى مع التفاعل الكبير بين العمال في طابق واحد مع العاملين في الطوابق الأخرى، لا يبدو أن الفيروس ينتشر عموديًا عبر المبنى.

قال الدكتور تود إليرين، مدير الأمراض المعدية في South Shore Health في ولاية ماساتشوستس الأمريكية: "هذا يعني بأن المصاعد ليست نقطة أساسية لانتقال العدوى".

وعلى الرغم من المخاطر المنخفضة، يقول الخبراء أنه لا يزال يجب عليك اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية نفسك من التعرض للعدوى.

وقال الدكتور سيمون وايلدز، اختصاصي الأمراض المعدية في South Shore Health، على أن "مخاطر الإصابة بالفيروسات التاجية من ركوب المصعد منخفضة ومع ذلك، استمر في اتخاذ الاحتياطات أثناء الركوب على المصعد، قم دائمًا بارتداء قناع أو غطاء للوجه".

وقال إيليرين: "الوقت هو أكبر مخفض للمخاطر لدينا، حيث إن الوقت القصير الذي يقضيه الأشخاص في المصاعد معًا يقلل من احتمال العدوى".

وأضاف إيليرين إن المستشفى لديه مصاعد متعددة وأكثر من 6000 موظف، ولكن كان لديه أقل من 150 موظفًا مصابين بأعراض COVID-19.

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ومع ذلك، فإن التواجد في مساحة صغيرة مزدحمة ومغلقة ما زال يثير القلق- لذا من المهم اتباع نصائح السلامة.

أكد الدكتور كارلوس ديل ريو ، أستاذ الصحة العالمية وعلم الأوبئة في كلية رولينز بجامعة إيموري، على الأهمية الحاسمة لارتداء الأقنعة.

أظهرت دراسة حديثة أنه إذا ارتدى نصف السكان أو أكثر أقنعة الوجه، فقد تنخفض عمليات النقل بشكل كبير.

أشياء أخرى يمكنك القيام بها للحد من المخاطر: تجنب المصاعد المزدحمة، والوقوف في زوايا المصعد بعيدا عن الناس واتخاذ السلم كبديل إذا استطعت.

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