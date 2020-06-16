دراسة تؤكد أن مرضى الحالات الكامنة أكثر عرضة للمعاناة والوفاة بفيروس كورونا

أظهر تقرير جديد أن مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من حالات كامنة هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات كبيرة، حيث تم الكشف عن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة ست مرات أكثر من الباحثين في المستشفيات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC ) .

ما هو أكثر من ذلك ، كان المرضى الذين يعانون من الفيروس والأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض الرئة أكثر عرضة للوفاة 12 مرة.

بالنسبة للتقرير ، نظرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيانات من 1.7 مليون حالة تم الإبلاغ عنها لوكالة الصحة الفيدرالية بين 22 يناير و 30 مايو.

من بين الحالات التي تمت دراستها كانت 287،320 - حوالي 22 بالمائة من الإجمالي - على الأفراد الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا.

ووجد الباحثون أن الحالات الصحية الأساسية الأكثر شيوعًا كانت ، وفقًا لذلك ، أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الرئة، حوالي 32 في المائة مصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية ، و 30 في المائة مصابون بمرض السكري وحوالي واحد من كل خمسة يعانون من أمراض الرئة

كان المرضى الذكور أكثر عرضة بقليل من الإناث للإصابة بمشاكل أساسية ، ولكن ليس بما يكفي لتكون ذات دلالة إحصائية، كانت المستشفيات أعلى ست مرات بين المرضى الذين يعانون من حالات سابقة ، مع 45.4 في المائة في المستشفى مقارنة بـ 7.6 في المائة ممن لم يكن لديهم أي.

ربما ليس من المستغرب أن يكون عدد حالات القبول في وحدة العناية المركزة أعلى بين أولئك الذين يعانون من حالات كامنة في الفئة العمرية من 60 إلى 69 عامًا بنسبة 11 في المائة وفي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عامًا بنسبة 12 في المائة.

وفي الوقت نفسه ، كانت الوفيات أعلى 12 مرة حيث مات 19.5 في المائة من المرضى الذين يعانون من حالات كامنة مُبلغ عنها مقارنة بأولئك الذين لم يتم الإبلاغ عن حالاتهم عند 1.6 في المائة.

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كانت الوفيات أكثر شيوعًا بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر ، بغض النظر عن الظروف الموجودة مسبقًا ، ولكن حوالي 50 بالمائة من جميع الوفيات كانت في تلك الفئات العمرية التي تعاني من مرض صحي مزمن.

يقول مركز السيطرة على الأمراض أن النتائج تشير إلى أن الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق للمرضى الذين يعانون من حالات كامنة حتى لا يصابون بمرض شديد.

وكتب المؤلفون: "المراقبة على جميع مستويات الحكومة ، وتحديثها المستمر ، أمر بالغ الأهمية لرصد اتجاهات COVID-19 وتحديد المجموعات المعرضة لخطر الإصابة والنتائج الحادة، تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة المستمرة لاستراتيجيات التخفيف المجتمعية ، خاصة، في الولايات المتحدة ، هناك أكثر من مليوني حالة مؤكدة من الفيروس وأكثر من 115000 حالة وفاة

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