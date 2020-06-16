العالم يتوصّل لحل الشفرة الجينية لفيروس "كورونا" وتوزيع اللقاح يثير الجدل

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، مساء الاثنين، أن العالم توصل لفك الشفرة الجينية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضح أنه "يجب التفريق بين الأدوية واللقاحات. فالدواء يُعالج المرض، بينما اللقاح يُعطي مقاومة للجسم ضد هذا المرض".

وأضاف تاج الدين أن هناك تجارب إكلينيكية تتم حاليا في العديد من دول العالم، وهناك تجارب في مراحلها النهائية لخروج لقاح أو تطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار مستشار السيسي إلى أنه من المتوقع أن يُطرح هذا المصل في سبتمبر المقبل، فبعض التجارب الإكلينيكية في المرحلة الأخيرة، وهي التجارب على البشر، وتابع: "ما يفكر فيه العالم حاليا ومصر، هو الكميات التي سيتم طرحها من تلك اللقاحات، وهل سيتم توزيعها بصورة عادلة أم لا؟".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1691 حالة إصابة بفيروس كورونا إضافة إلى 97 حالة وفاة.

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والحصيلة هي أعلى معدل إصابات ووفيات يومي يتم تسجيله في مصر منذ بدء تفشي الفيروس في مارس، وكانت مصر سجلت الأحد 1618 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 91 حالة وفاة.

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