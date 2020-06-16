علاجات طبيعية لعلامات تمدد البشرة

تعاني معظم السيدات من علامات تمدد الجلد في مرحلة ما من حياتها، ويعود السبب لعدة أمور منها الحمل والولادة أو زيادة الوزن أو نقصه بشكل سريع أو تناول بعض الأدوية التي تحتوي على كورتيزون.

وهناك العديد من طرق التي ستساعدك على التخلص من علامات تمدد البشرة بسرعة، سواء من علاجات طبية تجميلية مثل الليزر أو العلاجات الطبيعية التي سنستعرض بعضها.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على بعض الخصائص المذهلة، والتي تساعد على ترطيب الجلد بعمق، وتساعد أيضًا على شفاء الجلد.

كما يساعد زيت جوز الهند في اختفاء علامات التمدد، ويساعد أيضًا في منع ظهورها، فعند وضعه مباشرةً على علامات التمدد مرتين في اليوم، ستشاهدين تحسنا كبيرا في المظهر، وستصبح التمددات أقل بروزًا في اللون والحجم.

فيتامين A

يوصى الأطباء بفيتامين A لعلاج العديد من الأشياء بشكل طبيعي، مثل حب الشباب وعلامات التمدد، فهو يحتوي على مادة رتينويد التي تساعد في تحسين صحة الجلد، وتجعله يبدو أكثر شبابًا ونعومة وصحة بشكل عام.

كما يعد مفيداً بشكل كبير لعلاج علامات التمدد، إذ يساعد الجلد الممزق على الالتئام، وكذلك يعمل على تحسين مظهر العلامات السطحية.

السكر

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يمكن استخدام السكر كمقشر طبيعي للمنطقة التي يوجد فيها تمدد للجلد، إذ يحفز تدفق الدم ويقشر الجلد، ويعمل على إزالة الخلايا الميتة ويسمح للخلايا الجديدة بالظهور، كما يعد مرطباً طبيعياً.

قومي بمزج كوب من السكر مع زيت مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وعندما يتجانس افركي بشكل مباشر على المناطق التي تعاني من التمدد بحركات دائرية صغيرة.

الصبار

يعد الصبار من أكثر العلاجات الطبيعية التي نسمع عنها في الآونة الأخيرة، ويستخدم في العلاجات المنزلية بجميع أنواعها، وكذلك في علاج علامات تمدد الجلد.

فعلى الرغم من ارتفاع محتوى الصبار من الماء، إلا أنه مليء بالأنزيمات والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تجعله معالجًا رائعًا للجلد والجروح، فعند وضعه بشكل مباشر على علامات التمدد، سوف يخترق الجلد بعمق ويساعد على شفاء البشرة الممزقة وتحسين مرونتها ومظهرها وتحفيز إنتاج الخلايا الصحية الجديدة، وبالتالي تقليل ظهور علامات التمدد بمرور الوقت.

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