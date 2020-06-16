نصائح لتجنب ظهور حب الشباب بعد التمارين الرياضية

للتمارين الرياضية فوائد كثيرة للبشرة حيث إنها تزيد من تدفق الدم إلى خلايا الجلد، كما تساعد على التقليل من التوتر.

ومع ذلك، قد تهيىء ممارسة الرياضة في النوادي الظروف المناسبة لنمو البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب.

نستعرض فيما يلي بعض النصائح التي يوصي بها الأطباء لتجنب ظهور حب الشباب نتيجة التمارين الرياضية:

إزالة المكياج قبل البدء بالتمارين الرياضية

يوصي الأطباء بإزالة المكياج وتنظيف الوجه قبل البدء بالتمارين الرياضية، حيث إنها تزيد من تدفق الدم إلى الجلد مما يؤدي إلى فتح المسام، وهذا بدوره يساهم في تراكم البكتيريا داخلها التي تعمل على سد المسام وظهور حب شباب.

ربط الشعر إذا كان طويل

أثناء التمارين الرياضية عليكِ رفع الشعر عن الوجه، لأن ذلك قد يساهم في انتقال الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر إلى البشرة، كما أن انسدال الشعر على الوجه يقلل من رطوبة البشرة، مما يشجع على نمو الفطريات التي تودي إلى ظهور حب الشباب.

مسح الأجهزة التي قد تلامس وجهك

عليكِ بتنظيف جميع المعدات التي قد تلامس وجهك كسماعات الرأس والقبعات أو المناديل، لأنها قد تحتوي على أوساخ ودهون من الممكن أن تنتقل الى البشرة وتساهم في ظهور حب الشباب.

مسح المعدات المشتركة

إن مسح معدات التمارين المشتركة قبل استخدامها يساعد في إزالة البكتيريا والأوساخ والزيوت المزعجة التي قد تنتقل إلى بشرتك.

تجنب لمس وجهك باليد

يُنصح بعدم لمس الوجه باليد أثناء التمرين، لأنها قد تحتوي على بكتريا قد تنتقل الى الجلد مما يساهم في انسداد المسام والاصابة بالتهابات الجلد.

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إرتداء الملابس الفضفاضة

تؤدي الملابس الضيقة إلى حبس الرطوبة على بشرتك، مما يهيئ بيئة مناسبة لظهور حب الشباب، حيث إن ظهور حب الشباب الفطري أحيانًا يكون بسبب حرارة ورطوبة الملابس الضيقة أثناء التمرين.

تغيير الملابس الرياضية بعد التمرين مباشرة

عليكِ بتغيير ملابسك الرياضية بعد الانتهاء من التمرين مباشرة، وغسلها قبل ارتدائها مرة أخرى، لأن الزيوت والأوساخ تبقى فيها، وقد تنقل إلى بشرتك في المرة القادمة.

الإستحمام بعد التمرين

إذا كان ذلك ممكنًا، اغتسل بعد التمرين لإزالة العرق والزيوت والأوساخ والبكتيريا المتراكمة، كما يجب غسل الجسم ووالوجه بالغسولات التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد، لأنها تقلل من كمية البكتيريا المسببة لحب الشباب، وإذ لم يكن بإمكانك الاستحمام بعد التمرين، فيجب غسل الوجه على الأقل.

استخدام الرتينويد

يعتبر الرتينويد من مشتقات فيتامين (أ) ويستخدم لعلاج حب الشباب، كما يمكنك استخدامه دون وصفة طبية فإنه سوف يقلل من التهابات البشرة ويساعد على فتح المسام ويقلل من ظهور حب الشباب.

متى يجب مراجعة الطبيب

يجب مراجعة طبيب الامراض الجلدية إذا استمر حب الشباب بالظهور بعد استخدامك بعض الادوية بشكل ذاتي، كما يمكنك مراجعة الطبيب لعلاج مشكلة التعرق الزائد الذي يساهم في ظهور حب الشباب بعد التمرين لدى بعض الأشخاص.

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