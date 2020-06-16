الحلبة نبات متعدد الاستخدامات، ورغم أن استخدامه الأساسي كمشروب عشبي وفي الطهي، فإن مستخرجات الحلبة معروفة بفوائدها الصحية بما في ذلك التأثيرات القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ومن الاستخدامات الشائعة لزيت الحلبة كذلك تدليك المؤخرة لتكبيرها والحصول على قوام جميل، تعرفي معنا إلى فوائد زيت الحلبة لتكبير المؤخرة والتمارين المطلوبة للحصول على الشكل المرغوب فيه. فوائد زيت الحلبة لتكبير المؤخرة يشيع استخدام الحلبة لزيادة إنتاج حليب الثدي وكذلك كمكمل غذائي لمرضى السكري. إلا أن لزيت الحلبة استخدامات أخرى مثل تكبير المؤخرة والأرداف والثدي، ورغم عدم وجود دليل علمي يؤكد صحة هذه النتائج، فإن كثيرات يؤكدن نجاح التجربة معهن. طريقة استخدام زيت الحلبة لتكبير المؤخرة إذا كنتِ مستعدة للتجربة، فيمكنك استخدام زيت الحلبة لتدليك منطقة المؤخرة والأرداف في روتين يومي يفيد في جعل البشرة أكثر نعومة ويعمل على زيادة الدورة الدموية، ولتحصلي على النتيجة المرجوة اتبعي الخطوات التالية: أضيفي زيت الحلبة إلى زيت جوز الهند أو الزيتون أو زيت الجوجوبا. لأن التطبيق المباشر لزيت الحلبة قد يسبب الحساسية الجلدية. افركي الزيت على راحتيك لتدفئته قليلًا. دلكي الأرداف والمؤخرة بالزيت من 5 إلى 10 دقائق قبل النوم بحركة دائرية حتى يمتصه الجلد وتضمني توزيع الدهون بشكل متساوٍ. اتركي الزيت حتى الصباح ثم اغسليه جيدًا بالماء.

وصفات لتكبير المؤخرة لأن الأرداف والمؤخرة من الأجزاء الجذابة في جسدِك والتي يمنحك رضاكِ عنها ثقة عالية في نفسك، إليك بعض الوصفات المستخدمة لتكبير المؤخرة أفادت كثيرات: زيت الزيتون زيت الزيتون من أفضل الوصفات الطبيعية لزيادة حجم المؤخرة. ووفقًا لتجارب عديد من السيدات يمكنك الحصول على أرداف أكبر بشكل طبيعي إذا مزجتِ زيت الزيتون مع كريم نيفيا الأزرق. كما يزيد من نعومة المنطقة ويزيل علامات التمدد والجلد الجاف، اتباع الخطوات التالية: ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون وأضيفي قليلًا من كريم نيفيا الأزرق. ضعي كمية صغيرة على يديك ودلكي المؤخرة تدليكًا دائريًا حتى يمتص الكريم في الجلد. الاستخدام اليومي يؤدي إلى نتائج أفضل. زيت جوز الهند يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند لتدليك المؤخرة وتكبير حجمها يوميًا قبل النوم بالطريقة التالية: ضعي زيت جوز الهند في راحتيك وافركيه ليصبح دافئًا. ادهنيه على المؤخرة و الأرداف. دلكي بلطف باستخدام أصابعك من 5-10 دقائق. اتركيه على بشرتك طوال الليل. اغسل المؤخرة في الصباح.

الفازلين والموز يمكنك دهن الفازلين على المؤخرة يوميًا قبل النوم لزيادة حجمها، كما يمكنك إضافة قليل من الموز والزبادي،

اتبعي الخطوات التالية: أحضري موزة واهرسيها في وعاء حتى تتحول إلى هريس ناعم. أضيفي الزبادي والفازلين حتى تتحول إلى عجينة ناعمة. خذي الكريم وافركيه على المؤخرة والأرداف. اتركيه ليستقر على المؤخرة لمدة 30 دقيقة. اغسلي الكريم باستخدام الماء البارد.

كرري العملية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. تمارين لتكبير المؤخرة تتكون المؤخرة من عضلات، ومثل كل عضلة أخرى في جسمك، يجب تحفيزها من خلال التمرين لكي تنمو وتصبح أقوى. وتحتوي المؤخرة على عدة مجموعات عضلية مختلفة، ومن خلال أداء التمارين الصحيحة، ستكتسب الحجم والقوة، وستصبح عضلاتك مستديرة وأكثر صلابة، بينما تذوب الدهون الزائدة. تمرين الاسكوات بالوزن استعيني بأوزان رياضية، أو زجاجات مياه ممتلئة إن لم تمتلكي الأوزان الرياضية. أمسكي بوزن في كل يد وأبقي يديك إلى جانبيك.

نفذي حركة الاسكوات ببطء إلى أسفل مع رفع الوزن إلى صدرك.

الآن تحركي لأسفل ودعي عضلات مؤخرتك تدفع للخلف إلى أعلى.

: تركيز الساق والأرداف رفع الرجلين الخلفي اجلسي على ركبتيك ومرفقيك. مدي ساقك للخلف مع رفعها ثم اثنيها في اتجاه المؤخرة. لا تركزي على عضلة الظهر بل عضلات المؤخرة. رفع الركبة

ابدئي وضع ركبتك اليسرى على الأرض وافردي ظهرك بشكل مستقيم.

ارفعي ركبتك عن الأرض حتى تصل إلى منتصف المسافة ثم أرجعيها مجددًا. كرري 15 مرة لكل ساق وبدلي بين الساقين.

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