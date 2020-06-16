دواء مضاد للالتهابات يظهر نتائج واعدة ويقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات منخفض التكلفة ومستخدم على نطاق واسع ، تحسين البقاء على قيد الحياة لدى مرضى Covid-19 ، وهو أول علاج يُظهر "الوعد المنقذ" للحياة بعد شهور من انتشار الجائحة.

وقال باحثون في جامعة أوكسفورد يوم الثلاثاء، إن الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس، كانت أقل على مدى 4 أسابيع، عندما تلقوا ديكساميثازون .

ووفقا لجريدة " the sun" ، يقلل من خطر وفاة فيروس كورونا، بنسبة الثلث في المرضى ، ويمكن أن ينقذ آلاف الأرواح على مستوى العالم.



اول دواء يقللوفيات كورونا

يدعي كبار الأطباء أن النتائج التي توصلوا إليها هي "أكبر اختراق" حتى الآن ضد الفيروس القاتل، حيث يعد الديكساميثازون أول علاج يظهر تحسين البقاء على قيد الحياة ضد المرض.

يشير الخبراء أنه لو كان العقار البالغ سعره 5 جنيهات إسترلينية متاحًا في بداية الوباء ، لكان قد تم إنقاذ 5000 حياة بريطاني على الأقل، وتقوم مستشفيات NHS بنشره على الفور لجميع الحالات عالية المخاطر .

ووجد علماء جامعة أكسفورد الذين يجرون أكبر تجربة سريرية لعلاجات كوفيد أنها قلصت فرص الموت بنسبة الثلث للمرضى الذين يعانون من التهوية، وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين ، فقد خفض معدل الوفيات بمقدار الخمس.



دواء مضاد للالتهابات

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وفي حديثه عن هذا الإنجاز ، قال البروفيسور مارتن لاندراي ، أحد كبار المحققين: "هذه النتائج الأولية من تجربة RECOVERY واضحة للغاية ، أن الديكساميثازون يقلل من خطر الوفاة بين المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية حادة.

ومن المدهش أن أول علاج ثبت للحد من الوفيات هو متاح على الفور وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم."

قارنت الدراسة 2،104 من مرضى Covid الذين تم إعطاؤهم جرعة منخفضة من ديكساميثازون ، مع 4،321 علاجًا طبيعيًا.

ووجدت أنه تم منع وفاة واحدة لكل 8 مرضى يعطون الدواء ، ولكل 25 مريضًا يحتاجون إلى الأكسجين وحده.

قال بيتر هوربي ، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب في نوفيلد ، جامعة أكسفورد ، وأحد كبار الباحثين في التجربة: "ديكساميثازون هو أول دواء يظهر لتحسين البقاء على قيد الحياة في COVID-19.