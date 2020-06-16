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شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت فى ثانوية عامة اعرف إزاى تحمى نفسك من كورونا وأنت رايح الامتحان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا هناك حالة من القلق والخوف وخصوصا لطلاب الثانوية العامة والذهاب للامتحانات خوفا من التقاط العدوى ، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة لحمايتهم من الاصابة بكورونا ، وذلك وفقا لما ذكره موقع healthlineوهى:نصائح لطلاب الثانوية العامة للوقاية من عدوى كورونا
1:غسل اليدين بالمياه والصابون من أبرز طرق الوقاية من عدوى كورونا، لذلك عليك بغسل اليدين فى فترة الراحة بين المادتين فى الامتحان.
2:ينصح بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات فهى تحد من خطر انتقال العدوى.
3: احذر لمس الوجه والانف أو فرك العين فهى من أخطر الاماكن التى ينتقل من خلالها الفيروس.
4:تجنب لمس الاسطح ومقابض الابواب فقد تنتشر عليها الفيروسات والعدوى، وينصح باستخدام الكحول دائما وتعقيم اليدين والمكان الذى تجلس عليه.
5:ابتعد عن مشاركة الادوات الشخصية مثل الهاند فرى والاقلام والألة الحاسبة، فقد تنتشر عليها الفيروسات.
6:استخدم مناديل دائما فى حالة الشعور بالعطس أو السعال لمنع انتشار الرذاذ بين زملائك فى اللجنة.
7:ابتعد عن المصافحة والسلام والتقبيل ويجب ان تتبع اجراءات التباعد الاجتماعى بينك وبين زملاك.
8: ابتعد عن شراء الاطعمة من خارج المنزل واحرص عن تناول الطعام من المنزل .
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