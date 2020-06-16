بعد تراجع وفيات كورونا.. هل يفقد الفيروس قوته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 3 أشهر مضت على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعا في معدلات الوفيات وحالات العدوى باستمرار.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال البروفيسور ماتيو باسيتي رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة، للصحفيين: "إن القوة التي كان يتمتع بها الفيروس منذ شهرين ليست هي نفسها اليوم".

وأضاف أن الغالبية العظمى للمرضى الذين شوهدوا خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان كانوا مرضى جدًا ويعانون متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل عدد من أجهزة الجسم، مشيرًا إلى أن الغالبية توفوا خلال الأيام الأولى بعد دخولهم المستشفى "لكننا لم نعد نرى هذا النوع من المرضى".

ويدعم ملاحظته تحليل لمعدلات الوفيات المحلية للبروفيسور لامبيرتو مانزولي عالم الأوبئة في جامعة فيرارا شمالي إيطاليا، وترجح نتائجه أنه في الفترة من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان، تراجع معدل وفيات "كوفيد-19" بين جميع الفئات العمرية بأكثر من النصف.

لكن لم تنشر دراسة مانزولي بعد في دورية علمية مرموقة، ولم تخضع لمراجعة الأقران.





ولايزال العلماء على المنحنى التعليمي بشأن فيروس كورونا الجديد، لكن الملاحظات الأخرى تغذي هذه النظرية.

Advertisements

وذكرت "ديلي ميل" أنه "في الصين، كان هناك ارتفاع محدود في الإصابات – متضمنًا التفشي الحالي في بكين – لكن لا زيادة واسعة النطاق.

وفي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بدأت عودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية منذ أسبوعين إلى 3 أسابيع، فيما لا تزال حالات العدوى والوفيات منخفضة.

وأفادت تقارير بتراجع واضح مشابه فيما يتعلق بحدة فتك الفيروس في أمريكا، وقال لي رايلي أستاذ الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا إن البيانات من نيويورك تشير إلى تحسن نسب التعافي.

وأضاف: "في كل مرة ينتقل فيها الفيروس من شخص لآخر يمر بطفرة، ويمكن لهذا أن يتراكم وتخف حدة الفيروس في النهاية. إنها طبيعة هذه الفيروسات أن تتعب بعد فترة".

ويتشكك الخبراء بالمملكة المتحدة في الأمر، قائلين إن المادة الوراثية للمرض لم تتغير، وقال الدكتور أوسكار ماكلين إخصائي المعلومات الحيوية بجامعة جلاسكو إنه لا دليل على تراجع حدة فتك الفيروس بشكل واسع.

وأضاف أن القاعدة الذهبية هي أن الفيروسات تميل للتطور على مدار الزمن حتى تصبح أخف حدة، ولا يحدث هذا في غضون بضعة أشهر، لكن سنوات.