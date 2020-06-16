الإمارات: 38 ألف فحص كورونا و732 حالة شفاء

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/16 05:02 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الإمارات، الثلاثاء، عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42,982 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 293 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 732 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 28,861 حالة.
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