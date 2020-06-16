4 أقنعة طبيعية للعينين يمكنك تجربتها خلال الحجر المنزلي

تعد الوصفات الطبيعية الخيار الأول المفضل لدى النساء، لكنها تحتاج الكثير من الوقت لتحضيرها، ولكن وبما أنك تعيشين حاليا وضع الحجر المنزلي، والذي يرافقه التعب والملل، بالإضافة إلى كثرة مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف النقال لفترات طويلة بما يؤثر على بشرتك خصوصا منطقة العينين، فقد حان الوقت لاستغلال هذه الفترة لتجربة بعض الوصفات الطبيعية لتختاري منها ما يناسب بشرتك.

وعلى هذا الأساس اخترنا لك 4 أقنعة طبيعية ستساعدك لتقليل الهالات السوداء والتخلص من آثار التعب والاستمتاع ببشرة متوهجة.

قناع البطاطا

الطريقة الأسهل والأكثر شهرة للتخلص من علامات التعب هي البطاطا النيئة، ولتحضيرها اخلطي حبة بطاطا مبشورة مع ملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من الحليب.

انقعي أقراص القطن في هذا الخليط وضعيها تحت العينين لمدة 15 دقيقة، ثم امسحي عينيك بالماء البارد.

الثلج والحليب

هذا القناع يساعد على تقليل الهالات السوداء والتهيج والتورم بشكل كبير بفضل نسبة الدهون الموجودة في الحليب وقطع الثلج.

ولتطبيق هذا القناع ضعي الحليب في وعاء مع قطع الثلج، ثم انقعي أنصاف أقراص القطن في هذا الخليط وضعيها تحت العينين لمدة 15 دقيقة، ثم امسحي عينيك بالماء البارد.

قناع الخيار و ماء الورد

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انقعي نصفين من أقراص القطن في مزيج من الخيار وماء الورد، ثم ضعيها أسفل عينيك لمدة 10-15 دقيقة.

علما أنه للحصول على الفوائد الكاملة للخيار، يجب أن تقومي ببشر نصفه، واستخلاص العصير من نصفه الثاني، قبل إضافة القليل من ماء الورد كلمسة أخيرة.

قناع اللبن

هذا القناع يعمل كمضاد للتجاعيد، لتحضيره اخفقي بضع ملاعق كبيرة من اللبن بدون إضافات مع ملعقتين صغيرتين من قصب السكر وملعقة صغيرة من زيت اللوز (يمكن استبدال المكون الأخير بزيت الزيتون).

إذا كان الخليط يبدو سميكا للغاية قومي بتخفيفه بالحليب، ثم اغمسي أقراص القطن في الخليط، ثم ضعيها على الجلد الرقيق تحت عينيك لمدة 15 دقيقة، بعد إزالتها قومي بمسح المنطقة بالماء البارد.

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