نصائح للعناية بجمال ثدييك ووصفات لتكبير الثدي

تهتم كل امرأة بجمالها وأناقتها ورشاقتها وتعتبر المرأة صدرها من أهم ما يميز شكلها الأنثوي لذلك فهي تهتم بأن يكون بحجم مناسب ليس صغيرًا ولا كبيرًا وتهتم كذلك بأن يكون مشدودًا ذو شكل أنثوي رقيق. لذلك تهتم كل أنثى وفتاة بذلك، وربما يتأثر حجم الصدر بعد زواج الفتاة وإنجابها وقد لا يتأثر، واليوم أقدم لذوات الصدر الصغير بعض الأفكار التي يمكنها أن تساعد في تكبير الصدر. تعتبر وظيفة الثدي الأساسية هي إدرار اللبن لإرضاع المولود والتي غالبًا لا تتأثر بحجم الثدي وإنما بغذاء الأم وصحتها العامة، لكن حجم الثدي هو الذي قد يتأثر بالزواج وبالحمل والإنجاب والرضاعة. يتكون الثدي من دهون وغدد لبنية وأنسجية من ألياف مرنة وبالطبع خلف الثدي تقع عضلات الصدر لكن الثدي نفسه لا يحتوي على أي عضلات، وفي الغالب فإن حجم الثدي أمر وراثي من جهة وسلوكي من جهة أخرى تبعًا لسمنة السيدة أو نحافتها. أول ما يبدأ حجم الثدي في الزيادة يكون في مرحلة الحمل ويزيد نتيجة زيادة هرمونات الحمل التي تعمل على تنشيط أنسجة الثدي وتوسيع قنوات اللبن استعدادًا لاستقبال اللبن بعد الولادة، وبعد انتهاء الرضاعة يصغر حجم الثدي مرة أخرى لكنه قد يصبح مترهلًا غير مشدود لعدم وجود عضلات فيه كما سبق وقلنا.

بعض السيدات يعانين من ثدي صغير لا يبرز أنوثتهن لذا يسعين جاهدين لمعرفة كيفية تكبيره وتود الكثيرات أن يحصلن على ثدي أنثوي دون أي تدخلات جراحية فكيف يمكن ذلك؟ أولًا الغذاء غالبًا ما تعاني من تشكو من صغر حجم ثدييها من النحافة وربما الأنيميا أو قلة في الفيتامينات، لذا فإن الخطوة الأولى هي الغذاء المتوازن والتخلص من النحافة وتناول الفيتامينات المهمة مثل فيتامين C وB ومعدن الزنك بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين المهمة التي سنشرحها تفصيلًا. وهي تمارين تهدف في الأساس لتقوية عضلات الصدر الموجودة خلف الثدى فيزيد شد الثدي وهو ما يبرزه ويزيد من تماسكه. * قد تلجأ بعض السيدات لاستخدام هرمونات الأنوثة والتي يمكنها أن تساهم في تكبير حجم الثدي لكنها لا توصف إلا إن كانت المرأة تعاني من ضعف فيها ومن أعراض ذلك - خشونة ملمس الجلد أشبه بالرجال - صغر حجم الثديين والأرداف - ظهور الشعر بالوجه والسيقان بشكل كبير ويجب بالطبع ألا تؤخذ إلا بوصفة الطبيب ولمدة معينة لأن لها أضرار كثيرة منها أمراض الرحم وعنق الرحم واضطراب المبيضين بالإضافة إلى احتمالية تسببها بجلطات دموية بالقلب.

خطوات أساسية لكل فتاة أو سيدة تعاني من مشكلة صغر حجم الثدي 1- الغذاء المتوازن غالبًا ما يكون سبب صغر الثديين هو النحافة، لذا فإنه من المهم تناول الغذاء المتوازن والحرص على العناصر الغذائية التي تساعد علي تكبير الثدي والتي تعمل على تحفيز إفراز الأحماض الأمينية ومن ذلك جميع الأطعمة الغنية بفيتامينات E وA وC وحمض الفوليك ومن ذلك البقوليات مثل الفاصوليا الخضراء والبيضاء والحمراء والعدس والبازلاء وبذور الشمر لأنها جميعًا تحفز إنتاج هرمون الاستروجين، والذى يعتبر المسئول الأول عن نمو أنسجة الثدى وتتميز بأنها لا ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدى، كما هو الحال مع الاستروجينات الصناعية، وكذلك زيت الزيتون والتوت وعصير التوت وجميع الخضراوات الورقية بالإضافة إلى الماء وأهميته لأنها يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويعمل على ترطيب البشرة وطرد السموم من الجسم. تناولي أيضًا الشوفان والشعير والأرز البني إذ تعمل على تثبيط إفراز التستوستيرون والذي قد تكون السيدة تعاني من فرط في إفرازه مما يكسبها بعض الخواص الذكورية كصغر حجم الثديين. تجنبي الوجبات السريعة والدهون ولا تظني أنها ستعمل على تكبير الثدي ويمكنك تناول الحلبة واللبن لأنها من أفضل المشروبات التي تزيد من إدرار اللبن للمرضع وتساهم في تكبير حجم الثدي. 2- ممارسة الرياضة وتحديدًا تمارين تكبير الثدي وتدليك الصدر تعتمد التمارين على تقوية عضلات الصدر وهناك أنواع عدة من التمارين مثل تمرين الضغط بأن تنامين على بطنك أولًا ثم ترفعين ركبتيك وصدرك وتعتمدين على يديك في رفع جسمك ونزولك دون أن يلمس صدرك الأرض بحيث لا يلامس الأرض سوى يديك وقدميك تمرين الفراشة بأن تجلسي على كرسي بظهر مستقيم ثم تحملين أثقالًا في حدود 5 كجم وترفعين يديك بها لمستوى الكتفين تدليك الثدي إذ يعمل على تجميل الصدر وتحسين مظهره وإبرازه وجعله أكثر جاذبية ومرونة. ويرى العديد من الأطباء أن التدليك ليس مهمًا فقط لتكبير الثدي وإنما لمعرفة شكل ثديك بحيث تنتبهين إن حدث به أي تكتلات أو شيء غريب بثدييك مبكرًا اليوجا إذ أثبتت العديد من الدراسات والممارسات أن اليوجا توسع عضلات الصدر وتبرزها وتعمل على شد الجسم وتعزيز ثقة المرأة في نفسها. 3- خلطات ووصفات طبيعية لتكبير الثدي: هناك العديد من الخلطات التي تعمل على تكبير حجم الصدر بصورة طبيعية غير كيميائية منها الطرق الذكية في اختيار الملابس ومنها خلطات ودهانات طبيعية. من الدهانات والتي تستخدم كدهانات مرتين يوميًا خليط عسل النحل الطبيعي مع عصير البصل الطازج والكركم مهروس التفاح مع ملعقة بابونج وزيت اللوز الحلو زيت الصبار وحبوب الحلبة المطحونة إذ يؤخذ ملعقتين من الحلبة على قليل من الماء على النار حتى يغلي ثم تترك لتبرد تمامًا ويضاف لها الزيت خلطة زيوت من الزيتون والصبار والحلبة والعنبر وأخيرًا احرصي في اختيار الملابس على ارتداء حمالات الصدر المبطنة وبمقاس أكبر قليلًا

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أغنى امرأة في أفريقيا تتجه لاستعادة ثروتها المجمدة

امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة