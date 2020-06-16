تعرفي علي وصفة لتكبير الثدي بالفازلين

بالنسبة لكثيرات، الثدي الكبير الممتلئ واحد من أبرز علامات الأنوثة والجمال، ورغم انتشار عمليات التجميل والوسائل الأخرى كالحقن لتحقيق حلم الثدي الكبير، تبحث عديدات عن الوسائل الطبيعية، لأمانها وملاءمتها اقتصاديًا لمختلف المستويات، وفي هذا المجال تبرز الوصفات الطبيعية كأحد الحلول الرائعة. في هذا المقال، إليكِ وصفة لتكبير الثدي بالفازلين. وصفة لتكبير الثدي بالفازلين كثيرات يعانين من صغر حجم الثدي أو ترهله، سواء بسبب النحافة أو طبيعة الجسم أو حتى تغيّر مظهر الثدي بعد الحمل والرضاعة والفطام، ما قد يتسبب في خلق حالة من عدم الثقة لدى أغلبهن، فإذا كنتِ تبحثين عن أفضل الوسائل لتكبيره بعيدًا عن العمليات الجراحية وما تحمله من مخاطر وآثار جانبية. إليك، وصفة تكبير الثدي بالفازلين والتي تحتوي على مكونات طبيعية اقتصادية متوافرة بكل منزل، ولا تمثل أي خطورة على صحتك، اتبعي الخطوات التالية لتحصلي على نتائج ملحوظة ومرضية: احصلي على حمام ساخن يوميًا قبل النوم، ومن ثم جففي جسمك جيدًا باستخدام منشفة قطنية. دلكي منطقة الصدر بحركات دائرية من أعلى إلى أسفل، باستخدام الفازلين لمدة 15 دقيقة. احرصي على ارتداء حمالة صدر رياضية قطنية لتحافظي على شكل الصدر، بعد الانتهاء من جلسة تدليك منطقة الصدر تمامًا. كرري هذه الخطوات يوميًا لمدة شهر على الأقل للحصول على أفضل نتائج. فوائد الفازلين للثدي يسهم تدليك الثدي بالفازلين في زيادة نمو الخلايا الموجودة داخل أنسجة الثدي، إذ يتم وضعه على الثدي من خلال المساج، وهي وسيلة فعالة وأقل خطورة من العمليات، وإليك عدد من فوائد الفازلين للثدي: ينشط الدورة الدموية لتلك المنطقة، ما يعمل على تغذيتها ومضاعفة حجمه. يساعد على تكبير حجم الصدر. يرطب الثدي بشكل عميق. يزيل الجلد الميت ويمنح الثدي بريقًا ولمعانًا. يفتح لون منطقة الحلمة.

أطعمة تساعد على تكبير الثدي هناك عدد من الأطعمة التي تسهم في تكبير الثديين بشكل كبير لما فيها من عناصر غذائية مفيدة تساعد على زيادة هرمون الإستروجين المسؤول عن زيادة حجم الثدي، وعلى رأسها: الحليب: يسهم تناول الحليب في نمو أنسجة الثدي، ويحتوي حليب الأبقار على عدد من الهرمونات مثل: الإستروجين والبروجيسترون والبرولاكتين، اللازمة لزيادة الحليب في الثدي، ومن ثم تكبير حجمه. الخضراوات الورقية: تحتوي على الحديد والكالسيوم اللذين يساعدان على تكبير الثدي، وتمنع تكوين هرمون الذكورة التستوستيرون داخل جسم المرأة، ما يساعد على تنظيم مستوى الهرمونات بالجسم. المكسرات: يسهم تناولها في بناء أنسجة الثدي وتعزيز نموه. منتجات الصويا: تحتوي على عدد من الهرمونات التي تسهم في تكبير الثدي، ومهاجمة الخلايا السرطانية التي قد تنمو داخل أنسجة الثدي. الدجاج: من الأطعمة التي تساعد على زيادة هرمون الإستروجين المسؤول عن زيادة حجم الثدي. البقوليات: العدس وحمص الشام والفاصوليا البيضاء. التوابل، مثل: الزعتر والقرنفل والمريمية. الفواكه، مثل: التفاح والبرقوق الأحمر.

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