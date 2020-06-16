9 رسائل مهمة ومميزة لتدليل نفسك

ولنفسك عليك حق» عبارة تسمعينها مراراً وتكراراً، ولابد أن تقومي بتنفيذها والعمل بها، بمعنى أنه يجب عليك السعي وراء تدليل ذاتك، والحرص على توفير سبل الراحة لنفسك دائماً.

أخصائية تعديل السلوك وفاء الراشد دائماً تنادي إلى الاهتمام بالنفس وإعطائها حقها؛ لأن النفس البشرية تصنع المستحيل إذا نالت جميع ما تريد بكل رضا وحب، ووجهت عدة رسائل من أجلك؛ حتى يكون باستطاعتك تدليل نفسك، وذلك من خلال السطور التالية:



• ممارسة الرياضة:

إن ممارستك للرياضة ستخلق لك أجواء بعيدة عن التوتر والمشاحنات، بالإضافة إلى الأجواء والطاقات السلبية التي تلقيتها خلال اليوم، فممارستك للرياضة، خصوصاً في ساعات النهار الأولى من اليوم، ستجدد من الحيوية والنشاط لديك، كما أنك سوف تعطين نفسك الحق في الراحة والشعور بالسعادة دائماً.



• عدم القسوة وجلد الذات:

لا تعاتبي نفسك دائماً عند فعل الخطأ؛ لأنك عند القسوة على ذاتك ستشعرين بأنك غير مرتاحة، ولا يتملكك حب الرضا عن نفسك، المهم هو أن تتعلمي من الخطأ بدون عواقب تعود عليك بالحزن والكآبة.



• الذهاب في نزهة:

لابد أن تذهبي بمفردك بين الحين والآخر إلى مكان ما للاستجمام والبعد عن جميع الأجواء، التي بمقدورها أن تزعجك، حتى أن بإمكانك أن تعتزلي هاتفك الشخصي، ولا تتلقي أي مكالمات أو رسائل من الممكن أن تعكر عليك صفوك.



• مكافأة مستمرة:



مكافأة النفس بعد بذل أدنى مجهود من أفضل السبل في احترام وتقدير ذاتك؛ لأنك بهذا الفعل ستشعرين بمدى تقديرك لنفسك واحترامك لجميع إنجازاتك ومهماتك التي وضعتها.



• إجازة من العمل:

العمل سيأخذ منك الكثير بكل تأكيد، وستشعرين بإرهاق في بعض المرات التي تقومين فيها للعمل، لا عليك، يمكنك طلب إجازة لعدة أيام، واستمتعي فيها بعيداً عن جميع أجواء العمل لتعودي بكل قوة والحماس يتملكك.

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• تحفيز للنفس:

التحفيز لذاتك لا يقتصر على الهدايا والنزهات، بل يمكنك تقديم عبارات تحفيزية لنفسك، أو شراء كوب قهوة آخر، أو الذهاب مع الأصدقاء لتناول طعام الغداء، والعديد من الأمور التي يمكنك أن تحفزي بها نفسك.



• الرضا عن النفس:

من المهم أن تكوني في رضا تام عن نفسك؛ لأن القناعة هي أساس نجاح جميع ما تسعين إليه، كما أنك لن تصلي إلى السعادة والدلال الذي تبحثين عنه مادمتِ لا تملكين الرضا والقناعة عن ذاتك.



• تقديم أفضل ما لديك:

لا تقومي بشراء الأشياء الرديئة وغير الجيدة لذاتك مادمتِ تمتلكين الدخل الجيد، بل يمكنك إعطاء نفسك الحق في ارتداء وتناول وحمل أفضل ما ترينه؛ لأنك تستحقين ذلك، وجميع الأشياء التي لديك تعبر عن مدى ذوقك الرفيع وحبك لنفسك.



• الحب والثقة:

كوني محبة كثيراً لذاتك؛ حتى ينعكس هذا الحب عليك، ويراه الناس في عينيك، بالإضافة إلى الثقة التي يجب أن تمتلكيها حيال مظهرك أو وسامتك، كذلك تفكيرك وإنجازاتك، فأنت تستحقين كل الحب والثقة لنفسك.

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