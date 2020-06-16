شريككِ من برج العذراء

يختلفُ إحساس الرجل بالانفصال عن المرأة كما تختلفُ طريقة تعامله مع هذه الأزمة من حيث الشكل والمضمون، فقد تعيش المرأة الباقي من حياتها وهي تُلملِم نفسها وتتعالج من جرحها، بينما يستطيع الرجل وبكل سهولة البدء من جديد.

ولأنّ لكل قاعدة شواذ؛ سنتعرّف معك على شخصية رجل العذراء بعد الانفصال ولأي نوع من الرجال ينتمي؟ هل من أولئك الذين يذهبون بلا رجعة أم ربما يعود لأحضانك مرة أخرى، وسنعرف الجواب من مجلة "لاف تو نو" النسائية.

التغيير ليس سهلًا

بما أنه من الأبراج الترابية فلا يسهل تغيير حياته بسهولة وسيتطلّب الأمر بعض الوقت كي يعتاد على حياته الجديدة، لذا قرار الرجوع ليس من السهل اتخاذه ولن يتزحزح عن موقفه بسلاسة، خاصةً إذا كان هو صاحب القرار وسيحتاج للحجة القوية والإقناع كي يعود للحياة معك من جديد.

الوقوف على أرض صلبة

لا يشعرُ بالأمان والاستقرار إلا بناءً على بعض المعطيات المتجذّرة بعمق، تمثل الثقة والانتماء والقيم والمبادئ المترسخة بداخله فلا يستغني عنها بسهولة، لا يتحرك في اتجاه إلا بعد تأكده من صحته للوصول لغايته ومبتغاه، وبالتالي لا بد أن يشعر بوجود الأمان والاستقرار معك وفي حال افتقر إلى هذه المعايير فما الذي يشجعه على العودة؟

لماذا انفصلت عنه؟

يُمكن أن يعود الشخص لشريكه السابق إذا افتقد وجوده وراجع نفسه وحلّل أسباب الانفصال، لكن رجل العذراء يحكم على العلاقة من خلال الولاء والثقة فإذا كان سبب انفصالك عنه هو خيانتك له فاعلمي انه لن يغفر لك ذلك؛ لأنه فقد الثقة فيك وعليك عمل المستحيل لكسب ثقته واحترامه لك مرة أخرى إذا كنت تريدينه حقًا في حياتك.

سبب انفصاله عنك

تأكّدي من إخلاصه وتمسّكه بك لأبعد الحدود ولن يأخذ قرار الانفصال إلا إذا كانت الأسباب خطيرة، وبعد تجربة كل الطرق ليحتفظ بك في حياته فإذا كان هو صاحب القرار فلا تتوقعي منه العودة.

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كيف تعيدينه إليك؟

تحلّي أولاً بالصبر والإصرار واعترفي بخطئك وعيوبك واطلبي المعذرة وغيّري من صفاتك التي يكرهها، كوني صادقة في إحساسك لأنه يكره التمثيل ولا تبكي فهو يكره الضعف واشحني طاقتك بالهدوء واشحذي مهمتك بالعزم لتشعريه بحبك وشوقك إليه دون إلحاح، واعلمي أنه لن يُغيّر قراره من أجلك وسيُغيّره فقط عندما يشعر بأنه بحاجة إليك.

سيعود في هذه الحالة

لم يَعُد إليك لجمالك الساحر وأنوثتك الطاغية فهو شخصية عملية ولا تستهويه هذه الشكليات، ويبحث عن البواطن وما تخفيه القلوب لذا سيرجع فقط بعد تأكده من أنك تغيّرت كليًا من أجله ولن تعودي لحماقتك السابقة، اثبتي على موقفك ولا تهتزي أو تظهري له خوفك أو استعجالك للأمور.

ليس هناك ضمانات

كوني صادقةً مع نفسك وحقيقية في مشاعرك واعلمي أنه ليس هناك ضمانات مع هذا الرجل فهو ثابت على موقفه ولن يُغيّره لأجلك، احترمي طبيعته وقرارته مهما كانت صعبة عليك فالانفصال كان قراركما أو بالأحرى اتفقتما عليه سويًا والرجوع كذلك لا بد أن يكون برغبة كاملة من الطرفين.

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