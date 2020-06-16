إحصائيات تبين خريطة كورونا في أفريقيا.. الجنوب أعلى

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 251 ألفا و886 حالة.



وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي وصل 114 ألفاً و308 حالات، فيما بلغت الوفيات 6769 وفاة.

وأشار إلى أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 69669 حالة إصابة، وسجلت جنوب القارة 77230 حالة، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 27353 حالة إصابة، ووسط القارة 25103 حالة إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 52511 حالة إصابة .

في إريتريا، سجلت السلطات الصحية، الثلاثاء، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 109 حالات.

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وقالت وزارة الصحة الإريترية، في بيان، إنه تم تشخيص (13) حالة جديدة بكورونا في الاختبارات التي أجريت للأفراد الذين أكملوا فترة الحجر الصحي بمنطقة أديبرا ، بإقليم قاش بركا، ولفت البيان إلى أن حالات التعافي بلغت 39 حالة، فيما تتلقى 70 حالة العلاج الطبي اللازم.

وأضاف أن الحالات الجديدة جميعها لإرتريين عادوا من السودان في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح بيان وزارة الصحة الإريترية أن الأسبوعين الماضيين شهدا عودة 7764 مواطنا إريتريا إلى ديارهم عبر الطرق البرية والبحرية غير النظامية من إثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن، على الرغم من الحظر العام الذي تفرضه الحكومة على تحركات الناس في المنطقة ككل.

وقال إنه تم السماح لـ 4359 شخصًا بمغادرة مراكز الحجر الصحي المعنية، فيما لا يزال 3405 أشخاص بمراكز العزل الصحي في 47 مركزًا في جميع أنحاء البلاد.