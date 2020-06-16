4 أسرار لصحة "مثالية".. تغييرات بسيطة تغير حياتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكن لبعض التغييرات الطفيفة في أسلوب حياتك اليومية أن تحسن صحتك على المدى الطويل وتمنحك حالة بدنية مثالية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قدم الخبراء بعض الطرق السهلة للبقاء في حالة بدنية لائقة، نستعرضها فيما يلي..

1- قف مثل الفلامنجو

قال مصمم الرقصات تيم هاتشفول: "قف على ساق واحدة عند غسل الأسنان لتشغيل عضلات الجذع العميقة التي تحمي الظهر، لا يقوم الكثيرون بتشغيل هذه العضلات وهذه هي الفرصة المثالية لتقدم لها تدريبا قصيرا ولكن فعالا.. قم بغسل الأسنان بيد وقف على الساق المعاكسة لمدة دقيقة ثم قم بالتبديل".





2- لا تبالغ في شطف أسنانك

قال الطبيب فيليب ستيمر من رابطة أطباء الأسنان البريطانية: "لا تبالغ في شطف أسنانك بعد غسلها بمعجون الأسنان حيث إن الشطف يزيل غطاء الفلورايد الواقعي الذي يعطي ساعات من الحماية.

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تجنب شرب أي سوائل لمدة نصف ساعة الأقل بعد ذلك. يجب تجفيف فرش الأسنان قبل وضع المعجون، فهناك الكثير من الرطوبة بالفعل في أسنانك"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ميرور البريطانية.

3- تسوق بعينيك

قال آدم ميد، وهو خبير تغذية في مستشفى كينجستون بلندن، "يحتاج المرء إلى شراء ألوان متنوعة يمثل كل منها مضادات أكسدة ومغذيات مختلفة تعزز الصحة، وعلى سبيل المثال فيتامين سي في الفاكهة يعزز امتصاص الحديد من الخضروات الورقية مثل السبانخ وحتى اللحوم الحمراء".

وأوضح: "حاول تناول كل ما هو موجود في الموسم وتأكد من الحصول على مجموعة متكاملة من الألوان في سلتك. فكر في أنوار إشارة المرور؛ شيء أخضر، شيء أصفر، شيء أحمر".

4- نم في درجة حرارة باردة

أكدت الطبيبة بيتا أودونيهيو، وهي استشاري نوم في عيادة لندن كلينيك أن درجة حرارة أجسامنا تحتاج إلى الانخفاض بواقع درجتين مئويتين حتى ننام، وقالت: "النوم في غرفة باردة وترك النافذة مفتوحة قليلا يعتبر فكرة جيدة"، مضيفة: "إحدى الطرق لجعل درجة حرارة جسمك تنخفض بشكل أسرع حتى تنام بشكل أسرع، هي الحصول على حمام ساخن قبل النوم".



