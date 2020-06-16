فتاة صينية تُحطِّم نافذة طائرة وتضطرها للهبوط

دفعت فتاة صينية طائرة من طراز "إيرباص إي 320″، تابعة للخطوط الجوية الصينية لتنفيذ هبوط اضطراري، بعدما حطّمت إحدى نوافذ الطائرة.وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الإثنين، أن فتاة تُدعى لي، يُعتقد أنها كانت مستاءة بسبب علاقة حب فاشلة وتخلي عشيقها عنها، شربت كميات كبيرة من مشروب كحولي مركز، ثم فقدت السيطرة على عواطفها.

وأظهرت مشاهد مصوّرة الفتاة وهي في حالة من الهستيريا والغضب، بينما يحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئتها، حيث ظهرت المضيفات وهن يُحاولن نقلها من مقعدها، بينما كانت تبكي وتلكم النافذة المجاورة لها، مما أدى لكسرها وفتح الجزء العلوي منها. الأمر الذي دفع الطيّار إلى الهبوط الاضطراري، بدون أية مشكلة أخرى، حيث لم يصب أحد بأذى، أثناء حالة الفزع في منتصف الرحلة الجوية.

وكشف تقرير لشرطة تشنغتشو أن الحادث وقع في 25 مايو/ أيار الماضي، حيث أظهرت التحقيقات أن لي البالغة من العمر 29 عاماً شربت نصف لتر من مشروب "بايجو" الصيني الكحولي المركّز، قبل صعودها إلى الطائرة التي أقلعت من مدينة شينينغ شمال غرب الصين، متجهةً إلى مدينة يانتشنغ الساحلية شرق الصين. وبيّنت الشرطة الصينية أنها ألقت القبض على الفتاة بتهمة مخالفة النظام العام، كما تم قياس مستوى الكحول في دمها وقت الحادث، والذي بلغت نسبته 160 مليغرام/ 100 مل

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