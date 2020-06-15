شكرا لقرائتكم في زمن الوباء.. هذه أهم النصائح أثناء الزيارات والحفلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين تواصل دول العالم تخفيف قيود فيروس كورونا التي فرضتها لأسابيع طويلة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد التي تعطلت لفترة ليست بالقصيرة، أصدر المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC إرشادات إضافية للمساعدة على الحد من خطر الإصابة بعدوى كوفيد19 في مرحلة ما بعد تخفيف الحظر والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وفقا لما نشره موقع Live Science.

بادئ ذي بدء لم تتغير القواعد الأساسية مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي تغطيه الوجه بالكمامات الواقية. ولكن قدم مركز CDC أيضاً بعض الإرشادات الأكثر تفصيلاً حتى الآن حول كيفية التصرف أثناء ممارسة بعض الأنشطة اليومية، مثل استضافة الأقارب أو الأصدقاء أو الذهاب للبنك.

وقال دكتور روبرت ريدفيلد، مدير مركز CDC، في مؤتمر صحفي مساء أمس، "يعلم الجميع مدى تشوق الكثيرين على العودة إلى الأنشطة العادية واليومية لكن من المهم أن يتذكر الجميع أن هذا الوضع غير مسبوق وأن الوباء لم ينته".

تعقيم اليدين من أهم نصائح المركز الأميركي



الأماكن المغلقة



كما يشير المركز إلى أنه مازالت هناك حاجة ماسة للالتزام باتباع القواعد والإجراءات الاحترازية للبقاء في أمان. وبشكل عام، يجب تذكر أنه كلما زاد التفاعل مع الآخرين، وكلما طالت المدة وزاد عدد الأشخاص الذين تتفاعل معهم، كلما زاد خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19.

ويوضح أن الأنشطة والتواجد داخل الأماكن المغلقة والمغطاة يعد أكثر خطورة من الأنشطة في أماكن مكشوفة وفي الهواء الطلق، ويجب على الأشخاص الحفاظ على مسافة لا تقل عن حوالي مترين بينهم وبين الآخرين، وكذلك ارتداء كمامات واقية على الوجه، لتقليل خطر الإصابة.

هذا ويذكر المركز الأميركي نصائح وإرشادات لكيفية حماية الأشخاص لأنفسهم والآخرين خلال عدد من الأنشطة المختلفة، من تبادل الزيارات والتعامل داخل البنوك.

نصائح للحفلات

فإذا كنت تستضيف حفلة أو وليمة، يجب أن يتم التجمع في الهواء الطلق عندما يكون ذلك ممكنًا، ويجب على الضيوف من مختلف الأسر البقاء على بعد حوالي 2 متر من عائلات الآخرين (وارتداء كمامات واقية على الوجه طوال الوقت).

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ويجب على المضيفين أيضًا توفير معقم اليدين وتذكير الضيوف بغسل أو تعقيم أيديهم عند الوصول ومغادرة المناسبة الاجتماعية.

كما يمكن أن يجلب الضيوف الأطعمة والمشروبات الخاصة بهم، إذا رغبوا في ذلك؛ ولكن إذا قدم المضيف الطعام، فيجب أن يتولى شخص واحد توزيع الطعام على أطباق الضيوف حتى لا يلمس عدة أشخاص نفس أدوات التقديم. ويمكن أن يتم استخدام أدوات المائدة والأطباق، التي تستخدم لمرة واحدة، وكذلك العبوات الورقية الصغيرة للتوابل والملح.

تعبيرية

في البنوك والمصالح الحكومية

يوصي مركز CDC بالتأكد أولا من توافر معاملات متاحة عبر الإنترنت لتجنب الخروج والتعامل مع الآخرين قدر الإمكان. وينصح باستخدام الخدمات المصرفية من خلال أجهزة الصراف الآلي ATM، أو تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للمعاملات الروتينية التي لا تتطلب المساعدة وجهًا لوجه قدر الإمكان.

أما إذا كانت المعاملة مع البنك أو أي جهة حكومية تستلزم ذهاب الشخص بنفسه إلى المقر، فيجب عليه أن يطلع، قبل الدخول إلى مقر البنك أو الجهة التي يقصدها، على أي اشتراطات أو ممارسات وقائية إضافية، يتم تنفيذها من قبل البنك.

هذا ويؤكد المركز الأميركي، المعني بمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالتأكد من الالتزام بوجود حواجز زجاجية بين العميل والمصرفيين، وأن العملاء والموظفين يلتزمون بارتداء كمامات واقية للوجه، وتوافر علامات في الردهات وأماكن الانتظار لضمان التباعد لمسافات لا تقل عن مترين بين العملاء والموظفين.

أماكن العمل

كما يشدد على أهمية التزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية للوجه عند إجراء أي تبادل شخصي بين العميل والموظفين سواء للأوراق أو الأموال والتأكد من أن موظفي البنك والأشخاص الآخرين داخل البنك يرتدون أيضًا الكمامات الواقية للوجه داخل المنشأة.

مجدداً يؤكد مركز CDC على استخدام معقم اليدين، الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، بعد أي إيداع أو سحب أو استبدال للعملات والأوراق والإيصالات داخل البنك أو عند استخدام جهاز الصراف الآلي.

كما يراعى غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون فور العودة للمنزل أو عند الوصول إلى وجهتك التالية، التي تتوافر فيها أحواض.