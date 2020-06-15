علماء يحذرون من تطور مرض "السكري" لدى المصابين بـ"كورونا"

توصل فريق علماء دولي إلى استنتاج مفاده أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجدّ، قد تؤدي إلى ارتفاع خطر تطور مرض السكري لدى المصابين، حيث نشر الفريق، الذي يضم علماء من بريطانيا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى، مقالا في مجلة "New England Journal of Medicine"، يوم 12 يونيو/حزيران، قال فيه إن هناك "ارتباطا ثنائي الأطراف بين COVID-19 ومرض السكري".

وأوضح المقال أن "السكري مرتبط بمخاطر مرتفعة لتطور حالات حرجة للإصابة بعدوى COVID-19"، وأشار العلماء في هذا السياق إلى أن 20%-30% للمرضى الذي توفوا جراء COVID-19 عانوا من مرض السكري".

من جهة أخرى، رصد الأطباء، حسب المقال، إصابات جديدة بالسكري أو مضاعفات حادة للأيض الخاص بالإصابات التي كانت موجودة سابقا لدى المرضى بعدوى فيروس كورونا، حيث اعتبر العلماء أن فيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2"، الذي يسبب مرض "COVID-19"، قد يثير تغيرات كبيرة في نظام أيض الغلوكوز يمكن أن تودي بدورها إلى الإصابة بالسكري أو تدهور الحالات الموجودة للمرض.

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