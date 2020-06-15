دراسة جديدة تكشف عن حيلة بسيطة لتحسين مذاق القهوة

يعمد بعض محبي القهوة إلى إضافة الملح إلى قهوتهم في محاولة لتحسين مذاقها، لكن هذا الاتجاه الجديد، مهما بدا غريبا، فقد ثبت أنه مدعوما بالعلوم.

إذ كشفت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية أن أيونات الصوديوم، الموجودة في ملح الطعام، يخفف المرارة في القهوة وتحسّن مذاقها بالفعل، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.

وفي حين أنه لا ينبغي إضافته إلى كل فنجان قهوه تشربه، فإن قليلا من الملح سيساعد على تحسين النكهة العامة، لفنجان القهوة إذا كان مرا بشكل خاص.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد فيها محبي المشروبات بخصائص الملح، فقد سبق لخبراء في مجال المشروبات الكحولية أن أشادوا به لقدرته على تحسين والعمل على توازن نكهات بعض زجاجات النبيذ منخفضة التكلفة.

وكان كبير مسؤولي التكنولوجيا سابقا في شركة "مايكروسوفت"، ناثان ميرفولد، قد توصل لهذا الاكتشاف في حفل عشاء بعد أن أضاف قليلا من الملح إلى كأس أحد الضيوف، ما أدى إلى تحسين المذاق العام للنبيذ.

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لكن، عليك الحذر أيضا من إضافة الكثير من الملح إلى فنجان قهوتك، لأن أي شيء أكثر من رشة صغيرة سيفسد مذاق قهوتك.

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