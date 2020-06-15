شكرا لقرائتكم خبر عن للاستغناء عن المشروبات الغازية في الصيف.. مشروب طبيعي يتمتع بفوائد مذهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني الكثير من الناس مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الصيف، مما يجعلهم يلجأون إلى المشروبات الباردة وبعضهم يلجأ إلى المشروبات الغازية غير الصحية، وهو ما يعرضهم لمشاكل صحية عديدة.

وكشفت شبكة “إن دي تي في” عما وصفته بالبديل المثالي للمشروبات الغازية، خلال فترة الصيف، ألا وهو عصير البطيخ البارد.

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وقال الخبراء إن عصير البطيخ يعتبر حلا سحريا، للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة والبقاء رطبا لفترات طويلة، ما يدعم وظائف الجسم ويحافظ على صحة الأعضاء.

ويتميز البطيخ بأنه مليء بالمحتوى المائي، الذي يمكن أن يبقي الشخص رطبا، والمحمل بمركبات نباتية مفيدة، ويمكن للبطيخ أن يعزز صحة القلب والتحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

كما أن البطيخ يحتوي على فيتامين “سي”، وهو مفيد للجهاز المناعي والجلد، ويحتوي على قدر كاف من الألياف ما يجعله يعزز بصورة كبيرة عملية الهضم.

وينصح الخبراء بإضافة أوراق النعناع الأخضر إلى البطيخ، لإضافة المزيد من الفوائد المذهلة لهذا العصير المدهش. كما أنه يمكن إضافة بعض قطرات من الليمون لتعزيز الطعم وإضافة المزيد من محتوى فيتامين “سي” للمشروب، وتعزيز فوائده الصحية المذهلة، ما يجعله قادرا على تعزيز المناعة أو تحسين البشرة وتحسين ضغط الدم والمساعدة على امتصاص الحديد.