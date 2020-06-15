الخليج 365الإثنين 2020/6/15 03:22 م بتوقيت أبوظبي
قالت وسائل إعلام محلية إن الهند استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في نيودلهي على خلفية اختفاء دبلوماسيين اثنين في إسلام آباد.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت اليوم الإثنين عن فقدان اثنين من مسؤولي المفوضية العليا الهندية في باكستان وسط أنباء عن اختطافهما.
واندلعت بين الهند وباكستان 3 حروب، اثنتان منها بسبب إقليم كشمير المقسم بينهما.
وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة بعدما أصدرت الحكومة في نيودلهي قرارا بنزع صفة الحكم الذاتي التي كان يتمتع بها الشطر الهندي من إقليم كشمير ذي الأغلبية السنية المسلمة، في أغسطس/آب الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني بعد اختفاء اثنين من دبلوماسييها بإسلام آباد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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