سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 15 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، على شاشات معظم البنوك العاملة في مصر، بينما سجل تغيرات بسيطة في بعض البنوك صعودا وهبوطا، وعلى شاشة البنك المركزي بقيت العملة الخضراء عند ذات المستوى المسجل يوم أمس وهو 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.



وارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، حيث زاد في المصرف المتحد قرشين، كما زاد في بنكي الإسكندرية والكويت الوطني قرشا واحدا، مقارنة بأسعار الأمس.

وعلى العكس، سجلت العملة الخضراء تراجعا في 5 بنوك بقيمة قرشا واحدا لدى الأهلي اليوناني والبركة ومصرف أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان و المصري لتنمية الصادرات.

وهيمن سعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع على الدولار في 18 بنكا مصريا، وسجل سعر صرف الدولار 3 مستويات مختلفة في مصر، بفارق قرشين بين أدنى وأعلى سعر.

ويواجه الجنيه المصري ضغوطا منبعها تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة، بينما يتوقع البنك الدولي أن تؤثر جائحة كورونا حتى على تحويلات العاملين في الخارج.

وأمس، أعلنت مصر اعتزامها استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، في محاولة لإحياء قطاع السياحة.

وخلال أقل من 3 أشهر، حصلت مصر وستحصل على نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما أصدرت أكبر طرح سندات في تاريخها بقيمة 5 مليارات دولار.

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ومع ذلك تواصلت الضغوط على الاحتياطي الأجنبي المصري حيث تراجع في مايو/ أيار الماضي بنحو مليار دولار مواصلا سلسلة من الانخفاضات المتتالية على مدار الأشهر الماضية.

وسجل احتياطي مصر الأجنبي 36 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة بـ45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر الذي تلاه ظهور كورونا في مصر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 25 يونيو/ حزيران الجاري، اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وتكرر السعر في بنكي مصر والأهلي اليوناني.

وسجل الدولار سعر أعلى قرشا واحدا، عند 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي والإسكندرية.

أعلى سعر للدولار (السعر المهيمن)

وهيمن سعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع على الدولار في مصر، حيث تكرر على شاشات 18 بنكا هي الأهلي الكويتي، وبلوم، وميد بنك، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، والتجاري الدولي، والاستثمار العربي، والتنمية الصناعية وبنك قناة السويس وعودة والمشرق وساييب والمصرف المتحد والكويت الوطني و البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات.

سعر اليورو والإسترليني في مصر

وسجل سعر اليورو 18.08 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي، وسجل الجنيه الإسترليني 20.07 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل الدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.91 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.